Parte a Cervia il Meeting Giovanile riservato ai Cadetti Optimist: 270 i partecipanti

Grandi numeri, ancora una volta, per il Meeting Giovanile della classe Optimist, organizzato dal Circolo Nautico “Amici della Vela”, che inizia nel pomeriggio di oggi, 13 luglio e si chiude domani, 14 luglio. Sono ben 270 i giovani Cadetti, provenienti da ogni parte d’Italia che si affronteranno sul mare cervese: un risultato davvero straordinario, per un appuntamento che cresce anno dopo anno (e i cui esiti sono significativi anche a livello turistico, visto che fra atleti ed accompagnatori si parla di più di un migliaio di presenze in città nei quattro giorni di competizione).

Nella giornata di domani sono previste le ultime tre prove; poi, nel pomeriggio, il giardino del Circolo ospiterà la consueta cerimonia di premiazione, alla presenza di tutti i partecipanti. Per ogni annata saranno premiati i primi cinque classificati e la miglior femmina.