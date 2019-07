Ravenna, alla centrale Enel Teodora di Porto Corsini ritorna “Parole Note live”

La centrale Enel Teodora di Porto Corsini sarà martedì 16 luglio, alle ore 21, la cornice di una delle oltre 50 tappe annuali di Parole Note live, uno spettacolo della poesia che unisce testi emozionanti, musica e immagini.

La versione live di Parole Note scaturisce dall’omonimo progetto, dal libro “Parole dritte al cuore” edito da Mondadori e diventato best seller e dall’album volume 1 – 2 – 3 con le voci di prestigiosi protagonisti del panorama cinematografico, teatrale e musicale contemporaneo.

Lo spettacolo è una declinazione delle versioni da ascolto perché abbina musica e parole a un’evocativa selezione di immagini, coinvolgendo il pubblico e accompagnandolo in un sorprendente percorso emotivo. Maurizio Rossato fonde la ricercata sequenza di video al tappeto musicale su cui si stagliano le parole interpretate da Giancarlo Cattaneo. Molteplici sono i temi affrontati. Attraverso le letture si esplorano sentimenti, relazioni, fasi della vita. Parole Note Live è una serata sempre differente che risponde a momenti e tipologie di pubblico diversificati.

Grazie alla direzione dell’Enel, attenta alla sostenibilità e alla cura dell’ambiente e a promuovere cultura e arte, Cattaneo e Rossato porteranno in scena la poesia per uno scopo nobile come sostenere la onlus Piccoli Grandi Cuori. L’ingresso sarà gratuito e i cancelli apriranno alle 20.30.

Sarà possibile donare un contributo volontario per sostenere gli importanti progetti che la onlus porta avanti da 20 anni presso il reparto di Cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e dell’età evolutiva del policlinico Sant’Orsola di Bologna.