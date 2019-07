Successo per il Meeting Giovanile del Circolo Nautico Cervia con più di 270 partecipanti

Dal 12 al 14 luglio si è svolto il Meeting Giovanile della classe Optimist organizzato dal Circolo Nautico Cervia “Amici della vela”. Hanno partecipato 272 giovani cadetti nati nel 2008-2009-2010, provenienti da tutta Italia che si sono sfidati nel mare cervese.

Un risultato davvero importante – si legge nella nota del Comune – con la presenza di 56 circoli nautici, per un appuntamento che cresce anno dopo anno e i cui esiti sono significativi anche a livello turistico, visto che fra atleti ed accompagnatori si parla di più di un migliaio di presenze in città nei quattro giorni di competizione.

“Questi eventi sportivi – afferma l’assessore allo sport Michela Brunelli, che ha partecipato alle premiazioni – costituiscono un valore aggiunto per Cervia e per i giovani atleti, che attraverso la pratica della vela, accrescono le proprie capacità e vivono a stretto contatto col mare. Ringrazio il Circolo Nautico Cervia “Amici della Vela” per l’impegno che da sempre profonde nell’organizzazione di eventi sportivi di alto livello che sono un fiore all’occhiello della nostra città”.