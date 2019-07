Una serata per osservare l’eclissi di Luna con l’esperto Claudio Balella 

Oggi, martedì 16 una eclisse parziale di luna sul mare e, per l’ occasione, l’esperto di astronomia Claudio Balella ha organizzato un evento ad ingresso libero per osservarla con binocoli e telescopio dalle ore 21 al Bagno Adria ( tel.0544 445665 ) a Casalborsetti ( stradello a 20mt a dx oltre campeggio Adria ). Sarà proiettata una breve relazione sulla luna e poi si osserverà l’eclisse.

La Luna sorgerà dal mare alle 20.50 e l’eclisse inizierà alle 22.02 per raggiungere la fase massima di copertura pari al 65% alle 23.30 e terminare poi all’ 1.00 di notte. “Sarà un bello spettacolo – afferma Balella – e, in questo bagno circondato dalla pineta, potremo vedere bene al telescopio anche gli altri pianeti di questo periodooltre alle costellazioni di cui vi parlerò ed allo splendido passaggio in cielo della stazione spaziale internazionale ISS. La prossima eclisse di Luna ben visibile dalle nostre zone sarà solo nel 2025. “Per chi volesse cenare lì, è possibile partecipare alla cena con “piatto unico cosmico” organizzata dal Bagno Adria che inizierà alle 19.30. La prenotazione è obbligatoria.