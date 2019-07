Accessibilità turistica per persone con disabilità: delegazione di San Marino ha presentato il suo progetto a Ravenna

Una delegazione della Repubblica di San Marino e degli enti aderenti alla Destinazione Romagna si è incontrata al Museo Classis Ravenna per presentare il progetto di agevolazioni in termini di accessibilità turistica per persone con disabilità, relativo all’accordo di reciprocità socio-sanitaria sottoscritto tra il Comune di Ravenna e la Repubblica di San Marino. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessora ai Servizi sociali Valentina Morigi, dell’assessore al Turismo Giacomo Costantini, del segretario di Stato sammarinese alla Sanità e Pari Opportunità Franco Santi e dei sindaci della Destinazione Romagna interessati ad ampliare ed estendere il progetto. Dopo la visita al percorso tattile Usefall del museo, l’incontro è proseguito in due strutture ravennati simbolo di accessibilità e integrazione: la Locanda La Macina, progetto di inserimento lavorativo di ragazzi diversamente abili e lo stabilimento balneare attrezzato Insieme a te a Punta Marina Terme.

L’incontro avviene ricambiando la visita dello scorso febbraio quando fu sottoscritto il protocollo operativo per l’utilizzo della tessera sammarinese PiùPerTe e della Carta Bianca ravennate, i due strumenti ideati dalle rispettive amministrazioni per riconoscere alle persone con disabilità l’accesso gratuito o agevolato a luoghi e servizi culturali, ricreativi e sportivi aderenti al circuito nei rispettivi territori.

Il protocollo sottoscritto a Ravenna lo scorso febbraio rende operativo l’Accordo sulla collaborazione sanitaria e socio-sanitaria tra la Repubblica di San Marino e la Regione Emilia-Romagna; dà inoltre attuazione all’articolo 30 della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi ed allo sport” e all’articolo 16 della Legge Quadro n. 28/2015 “Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, agli svaghi, al turismo e allo sport”.

I residenti del Comune di Ravenna possono fare richiesta della Carta Bianca allo Sportello sociale per la non autosufficienza (via Massimo D’Azeglio, 2, 0544 482789), mentre i turisti possono richiedere la Carta Ospitalità presso gli Uffici di Informazione Turistica – IAT www.turismo.ra.it

Per coloro che sono momentaneamente presenti sul territorio (per turismo, lavoro o studio) della Repubblica di San Marino che desiderano richiedere la tessera Piùperte, possono rivolgersi all’Ufficio di Stato al Turismo in contrada Omagnano, 20, San Marino, tutti i giorni (ulteriori informazioni su www.visitsanmarino.com e www.sanita.sm ).