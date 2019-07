Proseguono gli appuntamenti con il Festival Naturae a Lido di Classe

Ancora tanti appuntamenti per il Festival Naturae a LIdo di Classe: la giornata di venerdì 26 luglio, è in buona parte dedicata allo yoga, con due incontri di “Hata Yoga” per tutti, nel mezzo della pineta di Lido di Classe, con l’insegnante Leonardo Cisterni, uno in mattinata, alle 8.45, e il secondo nel tardo pomeriggio, alle 18.30 (importante portare con sé materassino e telo aggiuntivo. Per informazioni, 346 7008898).

Mentre sarà Graziella Frassineti a tenere il laboratorio teorico-pratico “Yoga della risata”, in programma alle 10 al bagno Torakiki di via Cadamosto 104.

Nel pomeriggio, invece, parte alle 17 dal Cubo Magico Bevanella un’escursione guidata in barca elettrica fino alla foce del Bevano. Chi vuole, può raggiungere il Cubo Magico in bici, con un’escursione che parte alle 16.15 dall’Arena del Sole.

Infine, sempre all’Arena del Sole, domani sera alle 21.30 è in programma il film di animazione “A spasso con Willy” di Eric Tosti

Maggiori informazioni al sito www.festivalnaturae.it.