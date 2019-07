“Borgomarina vetrina di Romagna”: il 1° agosto Ail e Ior parleranno di nuove terapie e ricerche su tumori del sangue e solidi

Proseguono a Cervia gli incontri culturali di Borgomarina Vetrina di Romagna giunti quest’anno alla quindicesima edizione. Il tema della serata di giovedì 1 agosto, alle ore 21 nel Piazzale Maffei antistante la Torre San Michele, è Tumori del sangue e tumori solidi: attualità delle ricerche e novità terapeutiche, dei servizi e dei progetti dell’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi e Mieloma) e dello IOR (Istituto Oncologico Romagnolo). Relatori il Dott. Alfonso Zaccaria (Presidente AIL Ravenna) e il Dott. Massimo Guidoboni, Responsabile Immunoterapia, Terapia Cellulare e Biobanca dell’IRST di Meldola. Introduzione a cura di Renato Lombardi. Videoproiezioni sugli argomenti trattati legati anche al 50° anniversario della costituzione dell’AIL nazionale e ai 25 anni dell’AIL di Ravenna e al 40° dello IOR.

L’ingresso è libero. Le proiezioni avranno il supporto tecnico di Massimo Evangelisti. L’iniziativa rientra nella prospettiva di sviluppare un proficuo rapporto di collaborazione tra AIL e IOR in Provincia di Ravenna. In vista dell’incontro serale l’AIL RAVENNA ha in programma sempre il 1° agosto alle ore 18,30, al Bagno Corallo Beach (n. 279 – II Traversa di Milano Marittima) un “Aperitivo in riva al mare” con degustazioni di “cozze di Cervia”, di “risotto al profumo di mare”, di pizzette, piadina e degustazioni di vini di qualità della Cantina G. Cube di Ravenna. L’iniziativa è a scopo benefico e l’incasso sarà interamente devoluto alla”Raccolta fondi per il progetto di Assistenza Infermieristica e Pediatrica a domicilio per bambini affetti da malattie Onco-ematologiche”. La quota di partecipazione è di €13. All’iniziativa collabora la Delegazione AIL Stefano Pirini di Cervia. Prenotazioni: tel. 0544 408913 – 333 2062013 – 347 7583092.

L’iniziativa Borgomarina Vetrina di Romagna è promossa dal Consorzio Cervia Centro, in collaborazione con le locali Associazioni di categoria (Confcommercio/ASCOM, Confesercenti, CNA e Confartigianato) e con il Comune di Cervia.