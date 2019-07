Partono gli Incontri della Salute di agosto con medici ed esperti alle Terme di Riolo Bagni

Al via ad agosto il ciclo di incontri su salute e benessere “Gli Incontri della Salute”, con medici ed esperti per approfondire temi legati alla salute e al benessere naturale alle Terme di Riolo Bagni.

Dal 1870, eccellenza alle Terme di Riolo, sono le preziose risorse naturali: le acque medicali Vittoria, Breta, Margherita e Salsoiodica e il

finissimo fango sorgivo dei vulcanetti di Bergullo, unico fango sorgivo in Regione. Ma per curarsi al meglio, lo staff delle Terme organizza anche incontri con professionisti della salute per informarsi e chiedere consigli sul proprio stato di salute.

“Informarsi è da sempre la forma di prevenzione migliore per la salute – afferma il Dott. Andrea Flamigni Direttore Sanitario delle Terme di Riolo Specialista in Idrologia Medica -. Le Terme di Riolo da sempre sono sostenitrici della prevenzione. Il benessere dei nostri assistiti è fondamentale ed è per questo che abbiamo programmato un ciclo di appuntamenti con medici ed esperti, per approfondire temi legati alla salute ed al benessere”.

Tutti gli appuntamenti si terranno presso la tensostruttura del parco termale alle 10.

Incontri della Salute di agosto:

7 agosto

Dott.ssa Stefania Scarabelli – Naturopata

Suggerimenti per smettere di fumare “naturalmente”.

14 agosto

Dott. Andrea Flamigni – Specialista in Idrologia Medica

Medicina complementare e terapie termali: Natura e tradizione alle Terme di Riolo.

21 agosto

Dott. Lucio Favaro – Specialista in Reumatologia

Agopuntuntura e Osteopatia: due soluzioni a molti dolori

24 agosto

Dott. Giovanni Battaglia – Naturopata esperto in patologie Gastrointestinali

Mantenere la flora batterica equilibrata per vivere meglio.

30 agosto

Dott.ssa Donatella Fabbro – Esperta in Nutrizione

Alimentazione sana: come passare dai buoni propositi a una dieta efficace e duratura

Durante l’incontro sarà possibile rivolgere domande al medico.