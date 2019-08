La salute dei turisti al sicuro con il servizio di assistenza rapida del Centro Medico Cervia

Un’assistenza medica rapida ed efficace per i problemi di salute di adulti e bambini che stanno trascorrendo qualche ora sulle spiagge di Cervia e dintorni: questa Summer Health, il servizio di assistenza medica che garantisce ai turisti anche nel periodo estivo e, in particolare, in vista di Ferragosto, di godersi giornate di relax approfittando della ricchezza del territorio e dell’accoglienza degli operatori.

Anche in questo periodo caldo e ricco di presenze, infatti, il Centro Medico Cervia oltre alle consuete prestazioni medico-sanitarie disponibili tutto l’anno nella sede di Montaletto, offre un servizio di assistenza tempestiva in grado di risolvere in tempi rapidi quei piccoli problemi di salute che possono capitare a chi sta soggiornando a Cervia e nelle località vicine.

Summer Health garantisce la disponibilità di un medico per una visita specialistica nel Centro Medico entro 24 ore dalla chiamata: ad esempio, per chi si trova alle prese con infortuni sportivi, reazioni all’esposizione al sole, al caldo o all’acqua del mare, oppure per tutti quei piccoli incidenti a cui possono essere soggetti i bambini nel corso di una vacanza all’aperto, ma non solo.

Per prenotare la propria visita e ricevere assistenza (diagnosi ed indicazione terapeutica), è sufficiente che il turista (o il residente) si rivolga allo staff del proprio stabilimento o struttura ricettiva o chetelefoni direttamente al Centro Medico allo 0544.964420 dalle ore 8 alle 19: gli verrà confermato un appuntamento con lo specialista indicato, al massimo entro 24 ore dalla chiamata. Nel Poliambulatorio potrà usufruire di una visita specialistica a costo contenuto in una tra le numerose specialità mediche del Centro: cardiologia, dermatologia, diagnostica per immagini (ecografie ed ecodoppler), fisioterapia, geriatria, ginecologia, medicina vascolare, medicina generale, nutrizione clinica, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria, pediatria, proctologia, oltre alle prestazioni di tipo infermieristico, come medicazioni, terapia intramuscolare e sottocute e somministrazioni per via endovenosa.

Stesse modalità di accesso sono garantite anche per gli esami di laboratorio nel punto prelievi del Centro, che è attivo nelle giornate di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 7,30 alle 9,30.

“Dopo l’ampia richiesta che abbiamo registrato la scorsa estate di questo servizio sulle spiagge di Cervia, la Cooperativa Bagnini ha confermato con molto piacere la collaborazione con il Centro Medico Cervia per mantenere questo presidio medico ad integrazione di quello già esistente della sanità pubblica – ha affermato Danilo Piraccini, consigliere Cooperativa bagnini di Cervia -. La vacanza diventa sinonimo di relax e di benessere in spiaggia quando si può contare su un’assistenza medica efficace e immediata. Per quanto riguarda le nostre spiagge (Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata), sono i medici specializzati nelle patologie più frequenti che possono nascere nella vita in spiaggia quelli più richiesti, come: il reparto pediatrico per i bambini, categoria a cui teniamo in modo particolare, o quello per i piccoli infortuni da sport di spiaggia che sulla nostra costa sono molto praticati”.

“La nostra struttura – spiega Stefano Foschi, Amministratore del Centro Medico Cervia – rappresenta ormai da tempo un punto di riferimento sul territorio, non solo in estate; con questo servizio abbiamo voluto migliorare l’accessibilità nei confronti dei turisti, ma anche dei residenti, fornendo un ulteriore punto di contatto nei mesi caldi e mettendo a loro disposizione, in tempi rapidi, alcune delle prestazioni offerte tra le oltre 30 specialità mediche presenti all’interno della struttura. Non dimentichiamo infatti che, grazie all’apporto e alle competenze degli specialisti del Gruppo Ospedali Privati Forlì, è possibile rivolgersi tutto l’anno al Centro Medico Cervia anche per prestazioni in allergologia, chirurgia generale, diagnosi e cura delle cefalee, ematologia, endocrinologia, gastroenterologia, logopedia, medicina dello sport, medicina e chirurgia estetica, neurologia, oncologia, pneumologia, podologia, psichiatria e psicologia, urologia, oltre che per percorsi personalizzati di check up”.

Nei 200 stabilimenti balneari da Cervia a Tagliata, si possono trovare tutti i materiali utili con i riferimenti del servizio Summer Health. La campagna di comunicazione, diffusa anche dal sistema radio web Galileo, dal canale Web TV Spiagge di Cervia, sull’App e sul sito Spiagge di Cervia, comprende anche manifesti affissi nella località e nei dintorni, volantini informativi, locandine e pubblicità sulla stampa e sul web.