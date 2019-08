Riaprono il Parco Naturale di Cervia e CerviAvventura, dopo il disastroso maltempo che ha colpito Milano Marittima

Ad un mese esatto dalla tromba d’aria, finalmente il Parco Naturale di Cervia riapre. Dalla Cooperativa Atlantide che gestisce le strutture informano che da oggi, sabato 9 agosto, tutto è tornato all’operatività e le due attrazioni sono aperte al pubblico.

“Ci avete supportato in questo periodo difficile e vi ringraziamo di cuore – è il messaggio che la cooperativa rivolge ai frequentatori delle due strutture turistiche e ambientali -, sentirvi vicini è stato di grande aiuto e ci ha spronato a lavorare senza sosta per rimettere tutto in sicurezza. Il Parco non è più lo stesso, la nostra amata pineta ha subito un duro colpo ma siamo pronti a ripartire. Adesso più che mai vi aspettiamo tutti al Parco!”.

Orari di apertura di agosto:

Parco – tutti i giorni dalle 9 alle 20

Cerviavventura – tutti i giorni dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso)

Il punto ristoro Bar Binario 9 e 3/4 è operativo per il pranzo o uno spuntino.

Per maggiori informazioni:

0544 995671.