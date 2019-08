Proseguono a Faenza i lavori di potenziamento e manutenzione della rete gas in corso Matteotti

Proseguono a Faenza i lavori di estensione, potenziamento e manutenzione della rete del gas in corso Matteotti. Con l’avanzamento del cantiere, a partire da oggi sono riaperte al traffico piazza della Legna, l’intersezione con via Severoli e via Torricelli e tutto il tratto di corso Matteotti fino a via C.C. Scaletta.

Fino al 31 agosto 2019 sarà invece chiuso il tratto di corso Matteotti compreso tra via C.C. Scaletta e piazza Sant’Agostino. Inoltre, sempre fino alla fine di agosto, in via C.C. Scaletta sarà invertito il senso unico di marcia con direzione da corso Matteotti a via Castellani.

In via Castellani è istituito l’obbligo di svolta a sinistra su piazza della Penna. Doppio senso di circolazione, per i soli residenti, in via Naldi e in vicolo Gottardi. In via Borgo d’Oro il transito è consentito ai soli residenti.

Nel tratto di corso Matteotti compreso da piazza Sant’Agostino a via Contradino i residenti potranno circolare in doppio senso di marcia. Nella parte di corso Matteotti chiusa al traffico pedoni e velocipedi condotti a mano potranno transitare nei due marciapiedi a lato del cantiere.

I lavori in corso Matteotti, eseguiti dalla ditta Veronese Impianti di Este (Padova) per conto di Italgas, si concluderanno all’inizio del prossimo autunno.