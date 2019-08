Ravenna, una “rete” a tutela delle tartarughe marine: associazione Tao e centro Cestha presentano un progetto congiunto

L’appuntamento è per giovedì 22 agosto alle ore 18.00 presso il bagno Marisa di Marina Romea, dove i responsabili del gruppo di ricerca TAO Turtles of the Adriatic Organization che si occupa di tartarughe marine nel ferrarese e i ricercatori di CESTHA, centro recupero per la fauna marina con sede a Marina di Ravenna, presenteranno al pubblico i progetti congiunti attivi a tutela di tartarughe e delfini lungo le coste nel nord della regione.

Il binomio è il primo passo per la costituzione di una vera e propria rete che riunisca tutta una serie di competenze in materia, un team di biologi e ricercatori in grado di garantire la massima efficacia nella gestione delle diverse problematiche che colpiscono questi splendidi animali.