Casalborsetti. Trigone viola salvato dai bagnanti dopo esser stato preso a bastonate

Scene a cui non si verrebbe assistere. Questa mattina, sulla spiaggia di Casalborsetti, un uomo, probabilmente un turista, ha preso a bastonate un esemplare di trigone viola, che si era avvicinato al bagnasciuga per partorire.

Solo grazie alla sensibilità di altri bagnanti, intervenuti fermando l’uomo, è stata impedita l’uccisione efferata dell’animale.

Ora il trigone si trova in sicurezza in una vasca del Cestha a Marina di Ravenna, come ci ha spiegato al telefono uno dei volontari: “L’animale si era avvicinato alla riva per partorire, lo si capisce perchè ha ancora segni ben evidenti del prolasso, e mentre si allontanava è incappato nel turista che con un bastone lo ha attirato verso la riva per poi iniziare a colpirlo. Fortunatamente alcuni bagnanti sono intervenute ed hanno chiamato la Forestale che ci ha avvisato e siamo intervenuti per il recupero”.

“L’animale è stato gravemente ferito e probabilmente perderà la vista da un occhio – prosegue la volontaria -. Ora stiamo cercando di ossigenarlo, in una delle nostre vasche, aspettando che si riprenda”.

Ricordiamo che i trigoni non vanno disturbati e se viene avvistato vicino a riva è consigliato allontanarsi e lasciare che l’animale compia le sue attività, accoppiamento o riproduzione. Appena terminate ritornerà a largo.

Sono animali sono dotati di aculeo sulla coda che può provocare fastidiose punture nelle persone. Ma l’animale può utilizzare l’aculeo per difendersi solo se avverte pericolo o viene toccato.

Vietato ‘spiaggiare’ forzatamente l’esemplare. Solo nel caso in cui un’onda lunga porti l’animale a essere fuori dall’acqua lo si può aiutare a tornare immerso con l’aiuto di un piccolo bastone.