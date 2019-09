Ravenna Wellness 2019. Riparte la manifestazione sul corretto stile di vita nei parchi cittadini

Da lunedì 2 settembre ritorna la manifestazione “Parchi in Wellness” con l’obiettivo di diffondere la buona pratica del movimento e per promuovere la salute dei cittadini di tutte le età. L’iniziativa, organizzata dalla CNA di Ravenna, con la collaborazione di Wellness Foundation di Cesena e con il patrocinio del Comune di Ravenna, vede protagoniste cinque palestre del territorio: Aquae Sport Center, Move It Club, Sporting Club, Body 2000, Forma & Armonia che si alterneranno in diverse lezioni aperte a tutti e gratuite (dal 2 al 13 settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 18.30 alle 19.30). Mercoledì 4 settembre è prevista anche una lezione speciale di Acroyoga (dalle 18.30 alle 19.30).

L’iniziativa si svolgerà presso i Giardini Pubblici. Gli organizzatori ringraziano per la collaborazione UnipoSai Assicoop Romagna Futura e Natura Nuova.