Giornata del Polmone: il 25 settembre visite gratuite alle Terme di Cervia

Le Terme di Cervia, in prima fila nella lotta alle patologie respiratorie, hanno aderito – accanto a organizzazioni di livello mondiale tra cui Association of European Cancer Leagues, Lung Health and Intensive Care Society, Pulmonary Fibrosis e Hypertension Foundation, Royal Society of Medicine e l’Università di Hong Kong – alla Giornata mondiale del Polmone, il 25 settembre 2019. In programma, esami spirometrici gratuiti dalle 10 alle 13, con l’assistenza di un medico specialista pneumologo.

La Giornata mondiale del Polmone, alle Terme, diventa così un’opportunità concreta per prendersi cura della propria salute. Tutto questo nel cuore della pineta millenaria di Cervia, autentico polmone verde della riviera Adriatica.