Hera installa 12 colonnine tra Ravenna e Cervia per raccolta differenziata dell’olio alimentare

Sono state appena installate, in accordo con le Amministrazioni comunali, 12 nuove colonnine stradali, di cui 10 a Ravenna e 2 a Cervia, che vanno ad aggiungersi rispettivamente alle 45 e 8 già presenti nei due territori, per la raccolta dell’olio alimentare esausto.

Si tratta dell’olio adoperato in cucina, l’olio da frittura o utilizzato per conservare gli alimenti nei vasetti: è stimato che ogni persona ne produce circa 5 kg all’anno. L’iniziativa fa parte del progetto di potenziamento della raccolta stradale degli oli alimentari, portato avanti da Hera per incrementarne ulteriormente la quantità e renderla sempre più comoda per i cittadini, aumentando in modo capillare il numero delle colonnine stradali a disposizione.

Una raccolta differenziata costantemente in crescita, grazie agli oltre 500 appositi contenitori messi a disposizione da Hera nelle stazioni ecologiche (centri di raccolta) e alle colonnine stradali presenti in diversi comuni.

Il Gruppo Hera sul territorio servito in Emilia-Romagna nel 2017 ne ha raccolte 800 tonnellate, 850 nel 2018 e, grazie al progetto di potenziamento della raccolta realizzato, quasi 1.000 si stima siano previste entro il 2019.

A Ravenna nel 2017 sono stati conferiti complessivamente circa 45.000 kg di olio alimentare, saliti a 49.570 nel 2018; nel 2019 la proiezione a fine anno è ancora in crescita e il dato stimato è pari a circa 63.000 kg, il 26,5% in più rispetto al 2018.

A Cervia nel 2017 sono stati conferiti complessivamente circa 11.500 kg di olio alimentare, saliti a 12.600 nel 2018. Nel 2019 la proiezione a fine anno è ancora in crescita e il dato stimato è pari a circa 13.800 kg, il 20% in più rispetto al 2017.