Natura e tradizione. Prede il via il Settembre Santalbertese

Sant’Alberto si prepara a vivere un mese “tra natura e tradizione” con il Settembre Santalbertese, la manifestazione che, grazie al concorso di numerose realtà operanti nel territorio, propone appuntamenti legati all’ enogastronomia, alla cultura e allo spettacolo, alla scoperta della flora e della fauna della zona, alla valorizzazione delle radici locali.

Speciale appuntamento giovedì 5 settembre al Museo NatuRa, in via Rivaletto 25, alle 16.30 con “La còcla dla nev”: visita guidata in dialetto. Durante la visita i partecipanti potranno scoprire i nomi dialettali di molti animali, ascoltare racconti naturalistici, sonetti e ricordi, tutto in dialetto romagnolo.

Il percorso è condotto dai partecipanti al corso “Lèzar e scrivar – leggere e scrivere in dialetto” e dalle Donne di Parola, promosso dal consiglio territoriale di Sant’Alberto in collaborazione con la Casa residenza per anziani “Zalambani”.

I corsisti saranno affiancati da una guida ambientale naturalistica del Museo.

Per info e prenotazioni C.R.A. Zalambani 0544258111 o Donne di Parola 331452031.

L’ingresso al Museo è gratuito per gli abitanti dell’area territoriale di Sant’Alberto.

Il Museo Natura sarà inoltre il punto di partenza per le ultime escursioni estive, alla scoperta delle Valli di Comacchio.

Giovedì 5 settembre alle 19.30 “Escursione a piedi al tramonto” tra il fiume Reno e le Valli di Comacchio ascoltando i canti degli uccelli.

Venerdì 6 settembre alle 8.30 “In bici nelle Valli”, un tour in bicicletta attraverso le Valli meridionali di Comacchio, alla scoperta dei fenicotteri.

Il percorso prevede il passaggio sul caratteristico traghetto del fiume Reno.

Sabato 7 settembre alle 9.30 “Tour dei fenicotteri in pulmino”, un’escursione nelle Valli meridionali di Comacchio in pulmino per scoprire le numerose specie animali del Parco del Delta del Po.

Per info e prenotazioni Museo NatuRa, via Rivaletto 25, S. Alberto • 0544 528710 • natura@atlantide.net

Conclude la settimana, domenica 8 settembre, la Ciclocotekino – IX Granfondo Cotekinoffroad, escursione in mountain bike non competitiva, a cura di Pro loco S. Alberto e ASD Cotekinoffroad, con percorso lungo di 60 km e breve di 20 km (con guida).

Il tragitto si articolerà lungo il fiume Reno, le pinete demaniali di Casalborsetti e Marina Romea, la Piallassa Baiona e la Valle di Mandriole. Ritrovo e iscrizioni alle 8 nell’area Pro loco e campo sportivo, via Nigrisoli 129-149, con partenza alle 9.

Saranno presenti punti ristoro lungo i percorsi e pasta party; con possibilità di doccia, lavaggio bici, massaggi con fisioterapista nel post-gara. Alle 12.30 sarà aperto a tutti lo stand gastronomico delle Pro loco per il pranzo. Per informazioni 338/5655738 – 333/9927615.

Concorrono all’organizzazione del Settembre Santalbertese gli assessorati al Decentramento e alla Cultura del Comune, il Parco del Delta del Po, il museo NatuRa, l’ associazione “Amici di Olindo Guerrini”, Pro loco di Sant’Alberto, Auser, ASD Cotekino off road, Santalbirra, l’associazione culturale Il Glicine, Casa residenza Centro diurno Don Zalambani, Anpi, Società Operaia di Mutuo Soccorso, Parrocchia di Sant’Alberto e tutte le realtà associative del territorio.

È possibile scaricare il programma completo sul sito del Comune di Ravenna: https://bit.ly/2Zzh9TR

Per informazioni: Ufficio Decentrato di Sant’Alberto – 0544 485693 – salberto@comune.ra.it

Museo NatuRa – 0544 528710 – natura@atlantide.net

Associazione Cult. “Amici di Olindo Guerrini” – 333 5290866 – amiciguerrini@gmail.com

Pro Loco di Sant’Alberto – 333 9927615 / 333 2580815 – prolocosalberto@gmail.com