In riferimento all’articolo pubblicato ieri dalla nostra testata, nel quale Gianluca Benzoni di Lista per Ravenna denunciava, tramite la segnalazione di un cittadino, che nella zona industriale in via Bevano (tra San Zaccaria e Castiglione) la raccolta differenziata veniva svolta dagli operatori in modo scorretto (come si può vedere nel video, n.d.r.), Hera fa alcune precisazioni: “anzitutto si desidera ringraziare il cittadino per la segnalazione e confermare l’impegno costante e quotidiano per una raccolta differenziata di qualità, in coerenza con i rilevanti investimenti realizzati sul territorio verso la sostenibilità e l’economia circolare”.

Riguardo all’episodio documentato, Hera “conferma il fermo intendimento di isolare e reprimere i comportamenti evidenziati, del tutto estranei alle indicazioni fornite dall’azienda alle cooperative che hanno avuto l’affidamento di parte dei servizi di raccolta, nei confronti delle quali i propri responsabili si sono immediatamente attivati e hanno richiesto idonei provvedimenti verso gli autori del fatto”.

Hera “ricorda infine che è sempre a disposizione per raccogliere e risolvere eventuali criticità. Per segnalazioni rivolgersi al Servizio Clienti 800 999500 (cittadini) e 800 999 700 (attività), numeri gratuiti da rete fissa e mobile, operativi dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18. In alternativa è possibile effettuare segnalazioni tramite Il Rifiutologo, la app gratuita per smartphone e tablet che copre l’intero territorio raggiunto dai servizi di Hera”.