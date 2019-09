L’AVIS di Russi accoglie i nuovi volontari. In Piazza Farini una automedica per il test di idoneità

L’AVIS Comunale di Russi, che da 58 anni sul territorio persegue la promozione del dono di sangue e plasma tramite i suoi donatori volontari, invita quanti ancora non lo sono, si sentono in buona salute e desiderano far parte della grande squadra AVIS, domenica 15 settembre, nell’ambito della Fira di Sett Dulur, dalle 8.00 alle 11.00, in piazza Farini a Russi.

Sarà presente una autoemoteca con personale medico e infermieristico per accogliere quanti vogliono fare il test di idoneità alla donazione, senza il quale non è possibile diventare donatori.

Con l’esito sia favorevole, sarà possibile recarsi presso uno dei punti di prelievo (il più vicino è a San Pancrazio, in viale Randi 11/1 al mattino del secondo sabato e della quarta domenica di ogni mese). Basta poco per avere molto!

Inoltre, sabato 14 settembre, dalle 16.00 alle 18.00, AVIS offre a tutti un pomeriggio di giochi per piccoli e grandi con il gruppo ludico di Kaleidos.

Da venerdì 13 a lunedì 16 i volontari AVIS e Aido saranno presenti al punto informativo di via Trieste per promuovere la donazione di sangue, plasma e organi anche con animazione e “truccabimbi”.

Per informazioni:

AVIS Comunale Russi

Tel. 320 4784053

Email: russi.comunale@avis.it