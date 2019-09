Settimana europea per la mobilità sostenibile: un convegno sulle aree Car Free a Faenza

Il 18 settembre 2019, in occasione della settimana europea per la mobilità sostenibile, coincidente con la prima settimana di ripresa della scuola, Fiab (sez Faenza) e Legambiente Lamone Faenza, ribadendo l’importanza e segnalando l’urgenza di creare aree Car Free (strade scolastiche o school streets) davanti alle scuole organizzano al museo Civico di Scienze Naturali in via Medaglie d’oro 51 a Faenza.

All’incontro pubblico parteciperanno relatori provenienti da altre Regioni Italiane:

Giulietta Pagliaccio (vicepresidente Fiab): le motivazioni della campagna “stradescolastiche.it”

Angela Pasinato (pediatra del gruppo ACP-PUMP): le conseguenze del traffico sulla salute dei bambini

Roberta Calcina (Associazione HubMat): buone pratiche da Olbia

Nives Fedel (polizia municipale Bolzano): buone pratiche da Bolzano

Antonio Bandini ( Assessore Ambiente Comune di Faenza )

Sono previsti interventi da parte di di Mobility managers di varie scuole.

Il convegno patrocinato dal Comune di Faenza sarà un importante momento di confronto tra associazioni ambientaliste, scuole, genitori e Amministrazione anche alla luce del PUMS. Come Fiab e Legambiente chiederemo alle scuole e al Comune di iniziare la sperimentazione di aree Car Free fin da novembre 2019, dedicando la giornata dei diritti dei bambini al diritto di camminare sicuri sulle strade.