Variazioni climatiche nella storia e protezione degli ambienti naturali: se ne parla a Faenza

Mercoledì 18 settembre, alle ore 21.00, al Rione Verde, in via Cavour 37, a Faenza, conferenza di Francesco Marabini dal titolo “Le variazioni climatiche in tempi storici e la salvaguardia degli ambienti naturali”.

Francesco Marabini illustrerà come lo studio delle variazioni climatiche sia indispensabile per un corretto utilizzo e per la programmazione economica dell’ambiente in quanto, se è possibile individuare una tendenza e una frequenza di tali variazioni, è anche possibile effettuare una previsione e, successivamente, mettere in atto misure preventive volte a contrastare fenomeni negativi.

L’ambiente costiero, per la sua importanza economica e fragilità ambientale, si presta meglio di altri a evidenziare l’eventuale variazione climatica nel tempo.

Inoltre, la forte pressione antropica nello spazio costiero permette di valutare l’interferenza con le fluttuazioni climatiche ed eventuali enfatizzazioni dei fenomeni naturali.

Scopo finale di queste ricerche è quello di dare un supporto a una corretta programmazione territoriale, che permetta un uso del territorio senza distruggerlo.

Francesco Marabini è nato a Faenza nel 1939. Si è laureato a Bologna in Scienze geologiche nel 1965. E’ dipendente CNR dal 1970 presso l’Ismar, l’Istituto di Scienze marine di Bologna.

Dal 1972 è stato responsabile di programmi di ricerca in ambiente costiero svolti dal sopracitato istituto.

Nell’ambito della sua attività scientifica Marabini ha collaborato e collabora tuttora con diversi enti e istituzioni, tra cui l’Accademia cinese delle Scienze, il “Romanian center for marine geology” di Bucarest, in Romania, l’Institute of Oceanology di Qing Dao, in Cina, e il Centro di studi costieri dell’isola di Wight, in Gran Bretagna.