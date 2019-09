Faenza. Farmacia Del Levante inaugura in via Fornarina

Martedì 24 settembre 2019 sarà inaugurata la nuova sede della farmacia denominata Lloyds Farmacia Del Levante, con sede in via Fornarina 12 a Faenza, all’interno dell’immobile ASP, un complesso immobiliare ampiamente rinnovato e riqualificato che andrà ad ospitare all’interno numerose attività dedicate alla salute.

La Farmacia Del Levante si sviluppa su oltre 200 mq che sono stati adibiti, tramite un percorso emozionale diretto dall’arch. Elena Querzola, a diverse sezioni tematiche ove oltre alla tradizionale vendita di farmaci e parafarmaci, saranno sviluppati vari servizi dalla preparazione di medicinali galenici e magistrali al farmaCup, dalla prestazione di consulenze tramite esperti che saranno presenti in certe giornate dedicate all’area estetica dove potranno essere testati ed applicati trattamenti e prodotti dei più qualificati brand del settore. Di grande utilità ed innovazione la prenotazione dei prodotti via messaggio whatsapp e la consegna a domicilio.

Si aggiungerà la consulenza specializzata delle dottoresse Laura Bersaglia, Julinda Llanaj e Lora Sangiorgi su omeopatia e fitoterapia, integratori e vitamine, cosmetici e prodotti per la cura e igiene della persona, articoli per mamme e neonati, prodotti veterinari.

Ogni mese una selezione di prodotti in promozione è consultabile sia sul volantino distribuito in città che sul sito www.lloydsfarmacia.it.

La Farmacia Del Levante è affiliata al gruppo Lloyds Farmacie, leader a livello europeo della distribuzione farmaceutica al dettaglio e intermedia e che conta oltre 250 punti vendita in Italia.

Facendo parte di questo network, presso la Farmacia Del Levante è possibile richiedere gratuitamente la Carta Club, che consente di accumulare punti da tramutare in buoni sconto, accumulabili e spendibili presso tutte le Lloyds Farmacie e Farmacie Comunali del gruppo Lloyds in Italia.

La Farmacia Del Levante supportata a livello giuridico e fiscale dal dott. commercialista Gian Luca Bertoni dello Studio Bertoni&Partners-BCG con anni di esperienza nella consulenza strategica e nella fiscalità del settore medico e sanitario, è stata una delle prime farmacie, in Italia, aperte sotto forma di società di capitali e sotto l’egida di un importante franchising, il Gruppo internazionale Lloyds.

La Farmacia Del Levante è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 19.30, con orario continuato.

Contatti:

Lloyds Farmacia Del Levante

via Fornarina n.12, 48028 Faenza (RA)

Tel. 0546 614360

farmaciadellevante@gmail.com

Per prenotazioni via whatsapp e consegne a domicilio: +39 329 9414697