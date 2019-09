Ravenna. Riparte “Valli & Pinete”: 70 appuntamenti con la grande cucina

Riparte anche per quest’anno l’itinerario gastronomico Valli & Pinete con dieci ristoranti e 70 appuntamenti con la grande cucina.

Valli & Pinete raggiunge quest’anno la 22ª edizione e sono sempre di più gli amanti della buona tavola che confermano negli anni la sua formula vincente.

Una manifestazione ormai storica nel ravennate, che deve il suo successo soprattutto alla grande qualità dei ristoranti e dei piatti che hanno proposto nell’arco di tutto questo tempo.

L’iniziativa nasce nel 1998, quando il Sindacato Ristoratori Confcommercio Ravenna decise di dar vita ad un nuovo “percorso” gastronomico per far riscoprire, a ravennati e non, le pietanze e le ricette tipiche del nostro territorio, sposandole con ottimi vini locali e con un tocco di creatività.

Da allora, ad ogni inizio d’autunno, Valli & Pinete è stata sempre riproposta, dando vita ad una continua e rinnovata esperienza dei sensi, del corpo e dell’anima.

L’itinerario gastronomico farà tappa, nell’arco di due mesi e mezzo, dal 23 settembre all’8 dicembre, nei dieci ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, proponendo nuove degustazioni dei prodotti di stagione del territorio.

Ogni ristorante proporrà per una settimana intera (dalla lunedì alla domenica) un suo speciale menù ispirato alle nostre valli e pinete e si potrà scegliere tra piatti di terra e di mare con tartufi, asparagi, funghi, pinoli, con selvaggina, prodotti di valle… Tutto accompagnato da vini tipici delle nostre cantine. Dunque 70 appuntamenti con la buona tavola per esaltare sapori unici e prodotti di prima qualità.

È l’ambiente in cui viviamo che determina il nostro modo di essere e di vedere le cose; quello che ci offre si riflette in tutto, dalla cucina all’arte.

Per questo continua la collaborazione tra Valli & Pinete e ‘il Romagnolo’ (la più importante rivista di storia locale) che anche quest’anno, è coorganizzatore della manifestazione.

Un atto dovuto, per chi condivide gli stessi principi e filosofia: recupero delle tradizioni e valorizzazione del territorio come operazione di massimo valore culturale, nel senso più moderno del termine.

Di seguito l’elenco dei 10 ristoranti che hanno aderito a Valli & Pinete:

Ristorante Al45 (Via Paolo Costa n. 45 – Ravenna tel. 0544/212761• www.al45.it” www.al45.it;

Ristorante La Campaza (Via Romea Sud n. 395 – Ravenna tel. 0544/560294 • www.gruppolacampaza.it; Ristorante Babaleus (Vicolo Gabbiani n. 7 – Ravenna Centro Storico tel. 0544/216464 • www.ristorantebabaleus.com;

Ristorante L’Acciuga (Viale Baracca n. 74 • Retro: Via Cura n. 37 – Ravenna tel. 0544/212713 • www.osterialacciuga.it);

Ristorante Al Molinetto (Via Sx Canale Molinetto n. 139/b – Punta Marina (RA) tel. 0544/430248 • www.ristoranteilmolinetto.it;

Ristorante Primo Piano By Marchesini (Via Mazzini n. 2 – Ravenna tel.0544/212309 • www.ristorantemarchesiniravenna.it;

Trattoria Flora (Via Ragone 102 – Ragone (RA) tel. 0544/534044 • trattoriaflora@gmail.com;

L’Osteria del Tempo Perso (Via Gamba n. 12 – Ravenna tel. 0544/215393 • www.osteriadeltempoperso.it; Ristorante La Gardèla (Via Ponte Marino n. 3 – Ravenna tel. 0544/217147 • www.ristorantelagardela.com; Ristorante Cà del Pino (Via Romea Nord n. 295 – Ravenna tel. 0544/446061 • www.casaspadoni.it.

PRIMO APPUNTAMENTO



Ristorante Al45

Via Paolo Costa n. 45 – Ravenna

tel. 0544 /212761• www.al45.it

Dal 23 al 29 settembre

MENU’

Tagliere Valli&Pinete con: Coscette di Rana fritte alla Birra,

Petto d’Anatra affumicato e il suo Foie gras con piadina fritta

Lumachine al sugo piccanti, Buratello in umido e chips di Baccalà in pastella

Brodo di Risotto con piselli e bocconcini di pescatrice al tartufo nero

Gnocchi di patate viola con ragù di Triglia e agretti croccanti

Storione in padella con crosta croccante, punte di asparagi e funghi galletti saltati con tortino di riso venere

Fritto delle valli con verdurine

Semifreddo ai frutti di bosco e piccola pasticceria secca

VINI

Albana secca “Campodoro” Nespoli

Pinot Nero Nespoli Forlì IGP

Passito di uve Stramature “Bramante” Nespoli

Acqua – Caffè