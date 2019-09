Cgil Ravenna si schiera al fianco dei giovani nella lotta per la difesa dell’ambiente

La Cgil sostiene la lotta dei giovani per la difesa dell’ambiente e contro il riscaldamento climatico e aderisce alle iniziative, in programma il 27 settembre 2019, in occasione del terzo sciopero globale per il clima.

La Cgil con i lavoratori, gli studenti e i pensionati, parteciperà ai numerosi cortei che si terranno in tante città italiane, alle iniziative pubbliche e alle assemblee nei luoghi di lavoro. Difendere l’ambiente significa lavoro di qualità, significa cambiare il modo di produrre e quindi di lavorare. Questo processo di trasformazione è molto importante e deve essere al centro delle scelte politiche di tutti i Paesi.

La Cgil di Ravenna sarà al fianco degli studenti nel corso delle iniziative in programma a Ravenna e sul territorio. Parteciperà alla piantumazione degli alberi all’interno dello spazio del “Frutteto Sociale” nel quartiere San Giuseppe a Ravenna.

La Fiom Cgil prenderà parte al corteo in programma a Faenza che da piazzale Pancrazi raggiungerà piazza del Popolo, dove sono in programma diversi interventi dal palco. Tra coloro che prenderanno la parola vi sarà anche un rappresentante della Fiom Cgil. Una volta terminata la manifestazione il sindacato dei metalmeccanici si ritroverà nella Camera del lavoro di Faenza dove si svolgerà l’assemblea generale della categoria che dedicherà parte dei lavori ai temi ambientali.