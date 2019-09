Ravenna. Presentata la 3^ edizione di ItineRA: festa del cammino consapevole, dal 28 settembre al 13 ottobre

Alla presenza del Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, dell’assessora alla Cultura Elsa Signorino, dell’assessore allo Sport Roberto Fagnani e del presidente di Trail Romagna Ciro Costa si è svolta questa mattina nella sala del consiglio comunale la presentazione della terza edizione di ItineRA, la festa del cammino consapevole che si aprirà sabato 28 settembre con “Cercare Maria per Ravenna” un’iniziativa che cerca di restituire alla città le opere d’arte ferite.

“Un’iniziativa straordinaria – sono le parole del Sindaco Michele de Pascale – partita tre anni fa e cha ha percorso un cammino molto importante. ItineRa offre ai ravennati, ai turisti, ai tanti appassionati una serie di percorsi che tengono insieme tante ambizioni, ambiente e paesaggio, sani e corretti stili di vita, valorizzazione del patrimonio culturale. Per questo come amministrazione abbiamo messo in rete diversi assessorati: cultura, sport, ambiente e turismo, con l’obiettivo di cogliere tutte le potenzialità che questa progettualità mette in campo”.

“Ora siamo davanti alla sfida più importante, quella delle celebrazioni dantesche del 2021, nel cui contesto questo progetto può davvero dare vita ad un focus straordinario di progettazione, che rafforzi il legame e valorizzi percorsi e cammini storici di interesse internazionale tra Ravenna e Firenze, collegando due dei territori più belli in assoluto – ha sottolineato il Sindaco – Infine un ringraziamento per l’attenzione importantissima a Santa Maria in Porto, una bella corsa di generosità, testimonianza dell’affetto con cui i ravennati vivono un luogo simbolo della città”.

Continua, per il terzo anno consecutivo, l’inarrestabile cavalcata podistico-culturale (ma anche gastronomica e schiettamente conviviale) di ItineRA, la Festa del Cammino Consapevole pensata, organizzata e promossa con passione da Trail Romagna, in compartecipazione con il Comune di Ravenna.

Sedici giorni ricchissimi di eventi per celebrare come sempre la centralità del tessuto umano, ambientale, storico e culturale di Ravenna, con itinerari vecchi e nuovi, ma sempre e comunque tesi a rimettere in discussione il rapporto dei cittadini con la loro città, fuori dai luoghi comuni e dagli automatismi, preferibilmente all’aria aperta.

“Arte e cammino” è il titolo della rassegna 2019, a concentrare definitivamente l’attenzione su quanto già in parte emerso dalle precedenti edizioni, cioè la relazione strettissima che da sempre intercorre nell’arte, in letteratura e nel cinema fra cammino e creatività, fra il gesto artistico e il susseguirsi più o meno razionale dei passi.

Naturalmente, non mancherà il tradizionale ventaglio di proposte a declinare il cammino nelle più svariate forme secondo le specifiche esigenze e gli aspetti che Trail Romagna si premura ogni anno di sottolineare: il cammino come basilare terapia psicofisica, come occasione conviviale di dialogo e confronto, come procedimento spirituale necessario a riconnetterci alle nostre antiche e profonde radici.

ItineRA riparte dunque anche quest’anno dalle basi del movimento, dalla rieducazione motoria e mentale, sotto l’attenta supervisione di qualificati istruttori di Nordic Walking e Fitwalking, che aiuteranno i partecipanti a godere appieno di tutti i benefici fisici, mentali e psicologici di una sana camminata consapevole.

Ad aprire il terzo anno con ItineRA, è un urgente itinerario civico ed artistico che già nel titolo “Cercare Maria per Ravenna” (Santa Maria in Porto, sabato 28 settembre, 15:00) rievoca una tradizione tutta ravennate e l’idea di un viaggio alla ricerca dei tesori perduti della nostra città, dimenticati o preda dell’incuria per restituire, a chi vorrà avventurarsi nel labirinto della storia e della memoria, frammenti d’arte e di storia usciti dalla notte.

A unire la dimensione fisico-sensoriale a quella creativa penserà invece la camminata narrativa condotta dallo scrittore, biologo e uomo di mareFabio Fiori , autore de “L’odore del mare…” (Marina Romea, Punta Marina, domenica 29 settembre), che approfondirà nel corso della passeggiata il suo intimo rapporto con l’Adriatico e il Mediterraneo.

Franco Masotti, nel teatro naturale della Pineta San Giovanni (3 ottobre, 18:00) riaperta per l’occasione da Micoperi, guiderà gli spettatori in un viaggio alla riscoperta dei grandi autori che hanno fatto del cammino una dimensione esistenziale e formale, “Land Art, artisti in cammino”come Satie, Sebald, Herzog e Long, per citarne alcuni. L’evento in collaborazione con Ravenna Festival si aprirà con la musica elettronica diGiovanni Lami artista del suono impegnato dal 2009 nella ricerca elletroacustica e sound-ecology.

Arte e cammino nella mostra fotografica “Londra-Gerusalemme. Il lato oscuro del cammino” (Palazzo dei Congressi, 1-13 ottobre), un ritorno ai giorni dell’impresa escursionistica che Elia Tazzari, autore della mostra, compì nel 2017 per Trail Romagna camminando da Londra a Gerusalemme, mostrando lati inediti, crudi e inquietanti della narrazione sentieristica. La mostra anticipa quella che sarà la prossima impresa di Tazzari, il cui inizio è previsto a gennaio 2021 e che continuerà per almeno i tre anni a seguire: il Giro del Mondo a piedi attraverso Europa, Stati Uniti, Australia e Siberia, un’epica avventura “ecologista” attraverso alcuni dei paesi maggiormente responsabili dell’attuale disastro climatico e ambientale.

ItineRA 2019 offre la possibilità di riscoprire un grande irregolare della letteratura italiana e romagnola attraverso lo spettacolo teatrale “L’ultimo primitivo” dedicato a Dino Campana (Ca’ Aquara, venerdì 4 ottobre, 18:00) che per l’occasione si arricchirà di una prefazione itinerante nella pineta di Dante. Il monologo, scritto da Iacopo Gardelli ed Elia Tazzari, sarà interpretato dall’attore Lorenzo Carpinelli che darà corpo e voce al grande e tormentato poeta e girovago.

Le proposte legate al tema dell’arte e del cammino continuano con un incontro con il land artist Luigi Berardi, “Earthworks, tra terra e acqua”una creazione artistica in cammino che grazie all’uso di materiali e spazi naturali sarà in grado di tracciare nuove mappe geografiche e mentali.

I sentieri di ItineRA incontrano la Biennale del Mosaico in due grandi eventi: l’ormai classico Finger Mosaico Food, in cui si potranno visitare le maggiori sedi espositive in compagnia dei curatori delle mostre assaggiando prelibatezze ispirate all’arte musiva, e “Art, Mosaic & City Bike”, un corposo tour ciclistico urbano condotto da Fiab con due guide d’eccezione quali Marcello Landi e Danilo Montanari, che toccherà le grandi opere d’arte contemporanea pubbliche.

Da segnalare gli incontri dedicati alle storie di persone che decidono di abbandonare le comodità e le sicurezze della vita quotidiana per avventurarsi in dimensioni sconosciute, impervi percorsi fisici, esistenziali, culturali.

L’incontro con lo scrittore e camminatore Enrico Mattei (Terme di Punta Marina, martedì 1 ottobre, 18:00) aprirà uno squarcio sul fenomeno dei cammini italiani come nuovo prodotto turistico e volàno di crescita per i territori, portando come esempio “La via dei Sassi”, da Bari alla rupestre città lucana già Capitale Europea della Cultura.

La co-autrice del libro “Camminare cambia” (Fraternità di San Damiano, giovedì 10 ottobre, 18:00), Isabella Zuliani, racconterà della straordinaria avventura dell’Associazione Lunghi Cammini, che permette ad adolescenti e giovani in difficoltà di intraprendere un percorso di duemila km a piedi in compagnia di un adulto, per ritrovare se stessi e gli altri. Il viaggio come metafora della vita è sempre stato caro al monachesimo come approfondiranno Dom Gianni Giacomelli, priore di Fonte Avellana e Don Claudio Ciccillo impegnato alla restituzione dell’Eremo del Cerbaiolo ai pellegrini che percorrono il cammino di San Francesco.

L’incontro continuerà con un momento importante come la condivisione del cibo grazie alla cena dei pellegrini preparata da CheftoChef.

A rimarcare l’importanza naturalistica, spirituale e conviviale del cammino intervengono le passeggiate tematiche esemplari di Trail Romagna: A spasso sulla Lama (Darsena di Città-Chiusa di San Marco, sabato 5 ottobre, 9:30), un interessantissimo scorcio di Ravenna Città d’Acque tra paesaggi urbani, periferie e campagne suburbane e l’escursione sulle orme di San Romualdo (Sant’Alberto, Museo NatuRA, domenica 6 ottobre, 9:30) che apre un nuovo sentiero della Via Sancti Romualdi, il cammino che Trail Romagna insieme a numerosi partner alimenta dal 2012.

Ogni evento comprende un epilogo food al quale si può scegliere se partecipare o meno. L’intenzione è quella di eliminare la barriera relatore-uditore per realizzare un momento di incontro più informale con i protagonisti, un dialogo e un confronto di liberi pensieri.

Si va da menù della nostra tradizione romagnola serviti in ambienti tipici come la casa pinetale della Aquara o il circolo degli Amici del Camino, ai primi profumi dell’autunno serviti nell’antico circolo dei Mullner, fino alla raffinata proposta del Marlin Beach Restaurant che unisce i sapori lucani a quelli del nostro mare.

Conclude la proposta culinaria il menù ‘sostenibile’ e ‘sociale’ che vedrà protagonista Matteo Salbaroli in compagnia di altri cuochi dell’associazione CheftoChef nella cena condivisa alla Fraternità San Damiano.

Gli appuntamenti con la gastronomia sono rigorosamente a numero chiuso e prenotabili al momento dell’iscrizione aogni evento sempre nel form del sito di Trail Romagna.

Modalità di partecipazione

Gli eventi sono aperti a tutti previa prenotazione sul sito www.trailromagna.eu; info 338 5097841.

La partecipazione a tutti gli eventi, anche quelli a ingresso libero, è subordinata alla prenotazione on line su www.trailromagna.eu

Sul sito, evento per evento, sarà attivo un bottone di prenotazione che collega ad un semplice form di iscrizione.

Questo serve a monitorare l’incremento delle adesioni che si fermerà al raggiungimento del numero chiuso (variabile a seconda dei luoghi). Le prenotazioni vanno effettuate entro le ore 21 del giorno precedente nel caso di un evento mattutino o entro le ore 15 del giorno stesso per un evento pomeridiano o serale. Se le prenotazioni non esaurissero i posti disponibili sarà possibile accedere anche last minute fuori lista accrediti.

Le prenotazioni delle cene saranno confermate via e-mail dallo staff di Trail Romagna.