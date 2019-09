Cervia. Il Consiglio comunale vota per una località “plastic free”

Nella seduta consigliare del 24 settembre, il consiglio comunale di Cervia ha approvato all’unanimità (“Cervia Ti Amo”, Movimento “5 Stelle”, Gruppo Consigliare “Partito Democratico”, Gruppo Consigliare “Pri- Cervia Domani”, Gruppo Consigliare “Lega Romagna – Salvini Premier”) un ordine del giorno per l’avvio di un percorso di sensibilizzazione ambientale sull’uso delle plastiche, che porti Cervia ad essere una località turistica “plastic free”.

Il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a:

– aderire all’iniziativa #PFC (Plastic Free Challenge) promossa dal Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;

-promuovere campagne di informazione coinvolgendo tutti i soggetti attivi del territorio;

-introdurre, ovunque sia possibile, negli uffici comunali, l’utilizzo esclusivo di posate piatti, bicchieri, bottiglie e sacchetti tradizionali in materiale biodegradabile e compostabile con conseguente divieto assoluto di utilizzo di plastica usa e getta; oppure Piatti, posate e bicchieri lavabili e riutilizzabili;

-promuovere il vuoto a rendere;

–dotare la città di “eco-compattatori” pubblici: macchine dotate di un sistema in grado di ridurre il volume della plastica, dove il cittadino può conferire bottiglie o altri generi usati, ricevendo in cambio scontrini che attestano i conferimenti effettuati, da utilizzare come buoni spesa presso gli esercizi commerciali convenzionati aderenti ad un’iniziativa comunale;

-promuove l’uso di distributori dell’acqua pubblici potenziandone la dotazione nel tessuto urbano, al fine di ridurre l’uso di bottiglie di plastica;

-istituzionalizzare e fissare giornate straordinarie di pulizia di parchi, aree verdi e soprattutto, di spiagge, sponde di torrenti e canali, coinvolgendo associazioni e cittadini;

–promuovere presso i plessi scolastici l’installazione di erogatori di acqua al fine di ridurre l’utilizzo di bottiglie;

-disporre che per le future forniture di materiali monouso, i capitolati di gara escludano espressamente la possibilità di acquisto di materiali non bio-compostabili;

–invitare tutti gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande (siano attività commerciali, artigianali fisse o ambulanti, e ricettive) che operino nella nostra città a non utilizzare posate di plastica monouso non biodegradabili e non compostabili, quali forchette, coltelli, cucchiai, bacchette e bicchieri di ogni formato, non usare piatti di plastica monouso e non biodegradabili o non compostabili; non utilizzare bastoncini per palloncini di plastica; non utilizzare contenitori in polistirolo espanso per la somministrazione di cibi.

Sul fronte delle nuove generazioni, il consiglio comunale ha chiesto di promuovere l’educazione al riciclo e la sensibilizzazione al tema ambientale tra le nuove generazioni attraverso incontri informativi, percorsi di “buona pratica” ed educazione alla tutela dell’ambiente.

A sindaco e giunta è stato chiesto anche di integrare il progetto di “installazione eco-compattatori”, prevedendo un ulteriore progetto ad hoc per la collocazione in prossimità di scuole e luoghi di aggregazione giovanile. Tali compattatori rilascerebbero, in corrispondenza di una determinata quantità di plastica immessa, buoni valore per l’acquisto di libri/materiale didattico, previo accordo tra gli enti interessati (comune, ente gestore) e librerie del territorio. Il risultato verterebbe sulla creazione di un “ponte” tra senso civico e cultura tra le nuove generazioni, avendo come finalità ultima non solo l’attenzione verso la pratica del riciclo, ma anche verso la formazione etica e culturale dei nostri ragazzi.