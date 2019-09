I giovani e lo sciopero mondiale contro il riscaldamento globale. Assessore Baroncini: a Ravenna siamo con loro

“L’ecosistema sta collassando, siamo all’inizio di un’estinzione di massa, e tutto ciò di cui voi parlate sono soldi, favole e crescita economica”. Questo è l’allarme lanciato da Greta Thunberg al vertice ONU sull’emergenza ambientale che ha avuto luogo a New York qualche giorno fa. L’attivista ambientalista svedese di 16 anni, al Palazzo di vetro, ha ribadito ciò che grida a gran voce da un anno all’Europa ed al mondo intero: “la scienza da trent’anni è chiara ma voi distogliete lo sguardo, come osate?”.

“Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia”, ha continuato. “Ci state deludendo, ma i giovani stanno iniziando a capire il vostro tradimento, gli occhi di tutte le generazioni future sono su di voi, e se sceglierete di fallire non vi perdoneremo mai”. “Il mondo si sta svegliando e il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no”. Al summit hanno preso parte sessantasei Paesi e tutti hanno espresso unanimemente l’intenzione di raggiungere un’economia a zero emissioni di diossido di carbonio, entro il 2050, obiettivo vitale per contrastare il cambiamento climatico sul lungo termine.

“Sessantasei governi, 10 regioni, 102 città, 93 aziende e 12 investitori si sono impegnati nel raggiungere le zero emissioni nette di Co2 entro il 2050”, si legge in un comunicato del segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.

I 68 paesi partecipanti si sono impegnati a rivedere formalmente i loro piani climatici entro il 2020, anno in cui i 195 firmatari dell’accordo di Parigi, primo provvedimento universale, giuridicamente vincolante sul clima mondiale, in base al quale si è stabilito un piano d’azione globale per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2ºC, dovrebbero presentare nuovi impegni, mentre 30 paesi hanno deciso di dare la loro adesione ad un’alleanza che promette di fermare la costruzione di centrali a carbone dal 2020.

Intanto venerdì 26 settembre vi saranno manifestazioni in tutto il mondo, organizzate dal movimento “Friday for future” di cui è promotrice proprio Greta Thunberg, eventi che si svilupperanno con diverse modalità ma che avranno un fine comune: protestare contro il riscaldamento climatico globale che sta devastando la Terra, privando le nuove generazioni del loro futuro. Manifestazioni sono in programma anche a Ravenna e Faenza.

Sul tema abbiamo sentito l’opinione di Gianandrea Baroncini, assessore all’ambiente del Comune di Ravenna.

“Personalmente ho partecipato a tutti gli scioperi organizzati dal movimento nei mesi scorsi e a diverse assemblee. Ma mi pare che tutta la città abbia sempre accolto a braccia aperte le istanze e l’attivismo dei ragazzi. – dice l’assessore – In un mondo rovesciato in cui sono loro a dover ricordare a noi adulti che alcuni problemi vanno affrontati con forza e in tempi brevi, credo passi anche attraverso queste manifestazioni la costruzione di una nuova sensibilità diffusa e condivisa. Gli impatti sul pianeta del nostro modo di vivere non si risolvono solo ed esclusivamente “per legge”, se non sono accompagnati da una presa di responsabilità individuale e che travalica i confini amministrativi. Spesso mi sento dire che le ragazze ed i ragazzi di oggi sono “apatici” ma in realtà dal clima, alla lotta alle mafie, dal diritto allo studio alla richiesta di luoghi di aggregazione, credo che le nuove generazioni siano pronte per assumersi a pieno titolo la cittadinanza attiva ed un nuovo protagonismo nella vita della città”.

Quali sono, a suo giudizio, le “strategie politiche” che la nostra Amministrazione comunale e quella governativa dovrebbero mettere in atto per trovare una soluzione idonea al problema?

“Le città possono fare moltissimo per favorire l’inversione di marcia rispetto agli impatti di politiche globali, perché in esse ogni scelta, o non scelta, ha ricadute concrete nella vita delle persone. Grazie al loro duplice ruolo di pianificatori e garanti delle comunità, gli enti locali sono in grado di conoscere i problemi territoriali e le connessioni extraterritoriali. In questa veste diventano i soggetti più indicati su molti fronti, come ad esempio nel caso delle emissioni di gas in atmosfera e di consumi energetici, a definire piani strategici per forme di incentivazione e politiche atte alla loro riduzione, e azioni di adattamento al cambiamento climatico. Da anni a Ravenna lavoriamo convinti che le fragilità del nostro territorio, dovute in gran parte alla sua posizione geografica, alla sua collocazione nella bassa pianura padana, all’idrografia dei sui fiumi e alla presenza di 40 km di costa, ci imponga di essere protagonisti di una riflessione più ampia, dentro ai nostri confini ma anche per tutto il sistema paese, europeo e mondiale”.

Che tipo di provvedimenti ha adottato l’Amministrazione locale a sostegno della tutela ambientale?

“L’Amministrazione comunale di Ravenna si è impegnata sui temi ambientali in vari modi e da molti anni – risponde Baroncini – in particolare ha formalizzato i suoi impegni per la riduzione di CO2 e per la lotta ai cambiamenti climatici tramite la sottoscrizione sin dal 2008 del Patto dei Sindaci proposto dall’Unione Europea, rinnovato nel 2018. Il Comune di Ravenna è certificato EMAS dal 2010 e all’interno della Politica Ambientale dell’ente ha inserito fra gli impegni quello di intraprendere azioni per la razionalizzazione dell’uso dell’energia da parte dell’amministrazione e del tessuto produttivo, favorendo l’efficientamento energetico delle strutture e dei servizi e la diffusione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia, per contribuire alla riduzione dell’effetto serra e il raggiungimento degli obiettivi del protocollo. Nel 2012 abbiamo approvato il documento previsto dall’accordo definito PAES (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile) da cui risultano azioni con un obiettivo complessivo di riduzione di gas climalteranti al 2020 del 23,3% (dati sottoposti al vaglio della UE). Abbiamo redatto e approvato un primo monitoraggio nel 2014 con un obiettivo di riduzione al 2020 del 23,9% rispetto alle emissioni del 2007. L’approvazione del secondo monitoraggio il 21/11/2017 che dà conto dello stato di avanzamento delle azioni inizialmente previste, ne inserisce delle nuove e attesta un nuovo obiettivo complessivo di riduzione delle emissioni attese al 2020 pari al 24,3%. Abbiamo inserito nello Statuto comunale nel 2018 i seguenti comma: – continua l’assessore – “Il Comune di Ravenna considera il ‘riscaldamento globale’ uno tra i maggiori pericoli dei nostri tempi. Il Comune di Ravenna si impegna quindi ad attuare politiche attive per contrastare il ‘riscaldamento globale’ e mitigarne gli effetti dispiegando negli ambiti di propria competenza le necessarie azioni programmatiche e pianificatorie”. Con l’introduzione del “Porta a Porta” nella raccolta dei rifiuti prodotti nelle località del forese e nelle case sparse (oltre che nelle aree già oggetto di passaggio del servizio negli anni precedenti) si completerà il passaggio a questa modalità al 31-12-2020 su tutte le utenze domestiche e non domestiche. In parallelo è stata definita dalla regione la chiusura del termovalorizzatore di Via Romea, risultato atteso da anni. Infine la campagna “il mare dice basta” ha portato ad un protocollo in cui i bagni al mare si impegnano alla riduzione dell’uso della plastica “usa e getta” e al divieto di fumo in battigia, dove poi alla prima onda i mozziconi finiscono in mare!”.

In che maniera pensate di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema?

“Vogliamo costruire cultura diffusa: non è semplice, ma cerchiamo e cercheremo di sfruttare ogni occasione per portare alla luce le “buone pratiche” e la condivisione dei problemi. Si inizia con un lavoro importante, e che ci impegna molto, dentro alle scuole di ogni ordine e grado (riciclandino, il mese dell’albero in festa, m’illumino di meno, pedibus e così via) ma non tralasciamo tutto il lavoro che grazie ad associazioni di volontariato, gruppi di cittadini o anche singoli mettiamo in campo nella società (puliamo il mondo, sciame di biciclette, giretto d’italia e molte altre). Quando poi, come in questa fase, alcuni movimenti e alcune personalità di portata mondiale portano alla ribalta della cronaca temi che accompagnano la maturazione sociale cerchiamo di cavalcarle il più possibile. Ad esempio quest’anno moltissimi gruppi volontari, a cominciare da Legambiente e da alcune scuole superiori, hanno organizzato moltissime giornate di pulizia in zone urbane o zone di importanza naturalistica in cui la maleducazione e l’inciviltà avevano lasciato una firma indegna”.

A cura di Mirella Madeo