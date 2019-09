Balena avvolta nella plastica a Faenza: è il messaggio dei Fridays for Future per il Global Strike sul clima

Una balena avvolta dalla plastica su via Granarolo a Faenza. Difficile immaginare come abbia potuto spiaggiarsi lì e in tanti, passando, devono essersi fatti delle domande.

Ma il mistero è presto svelato dai giovani del gruppo Fridays for Future di Faenza, che sono riusciti a creare un’installazione ad alto impatto visivo, in preparazione del terzo sciopero per il clima in corso oggi, venerdì 27 settembre, in migliaia di città del mondo e anche a Faenza.

“Stasera (ieri sera per chi legge, n.d.r.) – spiegano in una nota – come forse qualcuno si sarà accorto tornando a casa lungo la via Granarolo, una balena era avvolta dalla plastica. Non sappiamo bene come sia potuto succedere, sino a poco tempo fa una cosa del genere non la avremmo immaginata. Sappiamo però che succede davvero che la balena ed altri animali del mare muoiano a causa dell’ingestione di quantitativi enormi di plastiche di ogni tipo e questo ci lascia senza parole”.

“Non sappiamo bene quali spinte interiori possano rendere possibili gesti così pubblici – aggiungono -, difficilmente troviamo il coraggio di esprimere con questa forza il nostro sentire. Sappiamo però che l’ambiente sta soffocando e vivendo uno dei momenti più drammatici dalla comparsa dell’uomo su questo pianeta e ciò non riesce a lasciarci indifferenti. Forse proprio per questo stavolta unendo le nostre forze siamo riusciti a lanciare questo grido di dolore e di speranza a tutti i cittadini di Faenza e magari anche a quelli di qualche chilometro più in là”.

L’installazione, avvertono i giovani di FFF Faenza sarà rimossa a partere dal primo pomeriggio di oggi e la plastica sarà utilizzata per creare un’opera d’arte.