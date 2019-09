Centinaia di studenti questa mattina, venerdì 27 settembre, si sono ritrovati nell’area del Frutteto Sociale di via Patuelli, quartiere di San Giuseppe a Ravenna per aderire al 3° Global Climate Strike, manifestazione mondiale contro la crisi climatica indetta per oggi dai diversi movimenti “Fridays For Future”, sostenitori della giovane attivista svedese Greta Thunberg.

Chi a piedi, chi in bici, altri accompagnati da quei genitori che si sono uniti alla causa, hanno raggiunto via Patuelli con arbusti, piante e striscioni per, come dicono gli attivisti di Fridays For Future Ravenna, “rispondere alla crisi climatica con i fatti e non solo con le parole”, organizzando un momento di azione concreta, che consiste nel piantare gli arbusti portati da casa nello spazio del Frutteto sociale dietro le case popolari nel quartiere di San Giuseppe.

“Abbiamo poco tempo”, “È inutile conquistare la luna se stiamo perdendo la Terra”, “Our Future in Your Hands”, “Non cambiamo panorama, cambiamo prospettiva”, sono solo alcuni degli slogan scritti sui cartelli e striscioni sventolati come gesto di condivisione dell’intervento fatto questa mattina dai promotori dell’iniziativa e che ha dato inizio alle attività di piantagione. Mentre alcuni con zappe e rastrelli piantavano il proprio alberello, altri si muovevano in giro per il quartiere ripulendo strade, marciapiedi, le aree verdi circostanti armi di guanti e sacchi biodegradabili.

“I polmoni verdi del nostro pianeta, dopo i grandi incendi in Siberia ed Amazzonia, stanno bruciando – grida uno degli attivisti – Con questa manifestazione vogliamo metterci la faccia e diventare parte attiva di quel miglioramento che ad oggi è sempre più richiesto”.

“Dopo le iniziative organizzate con Fridays For Future Ravenna – aggiungono -, anche il Comune ha ascoltato le nostre richieste e dichiarato lo stato di emergenza climatica. Da ultima la Regione, seppur ancora con un’azione blanda. Ecco noi manifestiamo perché non ci piace delegare tutto alla politica, non vogliamo e non possiamo essere solo ragazzi che si lamentano e danno fiato alla bocca. Per questo motivo abbiamo organizzato per la giornata di oggi diverse attività per fare qualcosa di concreto per la nostra città, a sostegno dell’ambiente e del futuro di tutti”.

La manifestazione proseguirà dalle 11 con l’intervento dell’esperto Giorgio Lazzari dell’associazione Arca sugli effetti del cambiamento climatico, seguito da un dibattito per produrre proposte finalizzate a creare progetti di rimboschimento sul territorio. La manifestazione terminerà con un pic nic condiviso dalle 12, per concludere le attività intorno alle 14.