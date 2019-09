Un po’ festosi e un po’ arrabbiati. Sono così i giovani del nuovo movimento verde che si rifà alla protesta per l’emergenza climatica di Greta Thunberg. E anche il gruppo Fridays for Future Faenza ha aderito al terzo Global Strike che si è tenuto oggi venerdì 27 settembre in decine di città italiane.

In collaborazione con l’associazione Legambiente Lamone, con il patrocinio del Comune di Faenza, il movimento ha dato vita alla manifestazione di Piazza del Popolo, cui hanno partecipato diverse decine di giovani.