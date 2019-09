La Domus Nova di Ravenna inaugura un nuovo blocco operatorio 

Sabato 28 settembre alle ore 10.45 è in programma l’inaugurazione delle nuove sale operatorie della Domus Nova di Ravenna. “Questo evento rappresenta un momento di condivisione con cui intendiamo aprire le nostre porte ai bisogni dei nostri cittadini, cementando ulteriormente lo stretto legame della nostra azienda con il territorio. Siamo nati nel 1961 su iniziativa di Ravennati per i Ravennati e siamo cresciuti, ci siamo evoluti e abbiamo dato e ricevuto tanto dalla nostra città. – si legge in una nota della Direzione della Domus Nova – Oggi, questo nuovo blocco operatorio rappresenta non soltanto un’eccellenza tecnologica ed una particolare cura dell’accoglienza verso il paziente, ma anche il frutto del lavoro di aziende ed artigiani del territorio che, ancora una volta, insieme, hanno creato qualcosa di straordinario.”

Domus Nova ha 200 dipendenti, 200 medici libero professionisti, 267 soci e qualcosa come circa 10.000 prestazioni dialitiche al 2018. Ogni anno le sale chirurgiche effettuano in media 900 interventi di protesi ortopediche in un contesto di circa 8.000 interventi chirurgici totali.

Domus Nova comincia la sua attività sanitaria nel 1961, quando alcuni medici decisero di dedicare la propria opera professionale e umana alla cura del prossimo, avviando un nuovo servizio che avesse come obiettivo la salute e l’accoglienza dei pazienti. In particolare, Vittorino Compagnoni, Olimpio Grandi e Antonio Roversi, già medici emeriti ed affermati, concentrarono la propria vita professionale unicamente verso la realizzazione di questo progetto.