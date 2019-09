Marchio nazionale di qualità Comune fiorito: il comune di Cervia è tra i protagonisti

Nei giorni scorsi si è tenuta la visita sul territorio di Cervia della giuria di tecnici di un marchio per la qualità della vita dei Comuni. Il comune di Cervia infatti è tra i protagonisti del Marchio Nazionale di Qualità Comune Fiorito, promosso da Asproflor, Associazione Produttori Florovivaisti, insieme a Confcooperative Piemonte, partner sia del concorso europeo “Entente Florale” che del concorso internazionale “Communities in Bloom – International Challenge”. Un’iniziativa di carattere internazionale che intende dare un valore aggiunto ai Comuni che si prendono cura in modo responsabile, attento e qualificante delle proprie aree verdi.

Il Marchio di qualità Comune Fiorito è un importante elemento dell’immagine del comune e della sua attrattività e rappresenta uno strumento di promozione turistica per la qualità dell’accoglienza. Inoltre ha un ruolo sociale per il suo carattere di impresa collettiva e anche un ruolo educativo e di sensibilizzazione dei cittadini al rispetto dell’ambiente di vita quotidiana.

Il Sindaco di Cervia Massimo Medri e la Delegata al Verde Patrizia Petrucci: “Essere tra i protagonisti del Marchio Nazionale di Qualità Comune Fiorito è un onore per la nostra città. Ringraziamo le associazioni, enti, imprenditori e singoli cittadini, che hanno accolto i giudici, dimostrando grande coesione e partecipazione della comunità per presentare al meglio Cervia, sia sotto il profilo della tutela ambientale, dell’abbellimento floreale, della vivibilità e dell’efficienza dei servizi. Cervia si è sempre distinta per la sua vocazione ambientale e per la partecipazione attiva e la coesione, anche nei momenti difficili come avvenuto la scorsa estate quando fu colpita dalla tromba d’aria”.

Renzo Marconi Presidente di Asproflor – Comune Fiorito: “Ogni uscita ufficiale della commissione del Marchio di Qualità è un momento importante. Parliamo di un team eterogeneo composto da profili tra loro altamente complementari. Compito della commissione è quello di rilevare i parametri di qualità, sia tecnici che legati in generale all’accoglienza e vivibilità dei luoghi. Un’equipe affiatata: la micro-equipe di commissari che visita ogni comune si confronta infatti, in un secondo momento e prima della premiazione di Pomaretto del prossimo novembre, con l’intero team, da cui scaturirà la valutazione finale. Il lavoro di squadra è fondamentale. Ringraziamo tutti i Comuni che hanno deciso di aderire, convinti che grazie alla creazione anche di queste reti di conoscenza e scambio sia possibile migliorare costantemente la qualità della vita dei diversi territori”.

La Città di Cervia nel 2007 si è aggiudicata il primo gradino del podio nella categoria città con oltre 20 mila abitanti insieme alla “targa 4 fiori”, nel 2008 ha vinto la Medaglia d’Oro al concorso Entente Florale Europe e nel 2015 ha vinto il primo premio nella categoria “Large” e l’argento nel concorso mondiale “Communities in Bloom International Challenge”. Cervia è inoltre presente nella “Guida Comuni Fioriti”, distribuita ogni anno in tutta Italia, che propone un turismo sostenibile, valorizzando il verde, l’ambiente ed i fiori.