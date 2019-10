Unione della Bassa Romagna: incontro con il neodirettore del distretto sanitario di Lugo

In occasione dell’insediamento del Comitato di Distretto, la Giunta dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha incontrato questo pomeriggio il Dott. Maurizio Piolanti, nuovo Direttore del Distretto Sanitario di Lugo.

Il Dott. Piolanti è specialista in igiene e medicina preventiva e ha un master in organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Si è occupato della direzione di strutture complesse sul territorio, gestendo prevalentemente modelli organizzativi di assistenza domiciliare e azioni a sostegno della non autosufficienza non solo di persone anziane. Ha collaborato con la Regione Emilia-Romagna per la definizione e l’applicazione del riordino dell’assistenza domiciliare ed è stato Presidente della Commissione cure domiciliari dell’Ausl Ravenna.