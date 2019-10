Alfonsine. Giornata green dalla Fornace Violani al fiume Reno

Domenica 6 ottobre Casa Monti, sede operativa del Ceas della Bassa Romagna, propone una giornata green in bicicletta all’insegna del movimento e della natura. Il ritrovo è presso la Fornace Violani alle ore 9.00. Ammirando il foliage autunnale, si proseguirà fino al fiume Reno tra i fenicotteri e gli animali che popolano le Valli Meridionali di Comacchio. Traghettati sull’altra sponda del fiume Reno, si raggiungerà il Museo NatuRa, museo di scienze naturali di Ravenna.

Pausa pranzo al sacco, per poi visitare con la guida la prestigiosa collezione naturalistica Brandolini. La giornata è adatta anche ai bambini. Per partecipare è previsto un costo di € 6 a persona. Per info e prenotazioni (entro il venerdì 4 ottobre) al 0545 38149 -3939298398 ceas.casamonti@unione.labassaromagna.it