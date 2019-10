Deriva Festival Ravenna: parte la raccolta fondi per trasformare il Parco Deserto Rosso in Darsena

In occasione dell’inaugurazione delle mostre per Ravenna Mosaico2019 stasera alle 21:00 a Magazzeno Art Gallery ci sarà la prima raccolta off-line per Deriva Festival, per trasformare il Parco Deserto Rosso, l’unica area verde in testa alla Darsena di città.

Rete Almagià, insieme a Magazzeno Art Gallery e Associazione Meme Exchange, lanciano la grande azione collettiva e creativa che trasforma le aree verdi un po’dimenticate in parchi-beni comuni per tutti, attraverso l’arte e la progettazione del paesaggio.

L’artista coinvolto è Oscar Dominguez che creerà un’opera in dialogo con il luogo e la sua storia.

Partecipa al crowdfunding su ideaginger.it/progetti/deriva