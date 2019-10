Salvare una vita con massaggio cardiaco e defibrillatore: arriva il corso BLSD alla Sagra di Mandriole

Anche un corso di BLSD, per insegnare il massaggio cardiaco e l’uso del defibrillatore, alla Sagra paesana “Mandriole in Festa”: è l’appuntamento – che si terrà sabato 5 ottobre – offerto dall’associazione Cuore e Territorio per estendere a più persone possibile la competenza nell’utilizzo di queste due importanti pratiche salvavita. Pratiche che permettono di soccorrere i soggetti colpiti da attacco cardiaco mediante la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione aumentando in maniera esponenziale le speranze di sopravvivenza.

Ma non è finita, perché l’Associazione, grazie alla sensibilità degli organizzatori della sagra, per due giornate (il 5 e il 6 ottobre) offrirà un servizio gratuito di screening cardiologico, mettendo a disposizione un gazebo nel quale personale sanitario rileverà – in maniera gratuita, semplice e sicura – l’eventuale presenza di fibrillazione atriale in quanti si sottoporranno al test. Due giorni di prevenzione a tutto tondo, dunque, che offriranno importanti occasioni di conoscenza e formazione a quanti parteciperanno all’evento.

Il corso BLSD – che rilascia certificazione valida – si terrà nella Sala Convegni dei Capannoni Gemelli presso la Fattoria Guiccioli di Mandriole, dalle 14 alle 19. Posti limitati. Per informazioni e iscrizioni tel. Sandro Pati, segretario organizzativo, al numero 331 3608932.