“Sentieri e sapori” sulle colline di Romagna: la manifestazione parte da Casola Valsenio

Domenica 6 ottobre prende avvio da Casola Valsenio l’attesa manifestazione “Sentieri e Sapori – Colline di Romagna”, sette escursioni lungo i sentieri delle colline del Parco della Vena del Gesso che, seguendo un’esperienza ormai consolidata, metterà i partecipanti a contatto con l’ambiente e i sapori del territorio.

Appuntamento alle ore 8.30 e partenza alle ore 9.00 dagli agriturismi aderenti, lungo i sentieri dove i partecipanti saranno accompagnati dalle guide esperte del territorio, per poi rientrare, dopo una camminata di oltre 3 ore, all’agriturismo e sedersi a tavola per degustare le specialità che verranno presentate.

Si parte con la prima escursione in programma domenica 6 ottobre, dall’agriturismo “Castagnolo”, in via Fabbrica 3 a Casola Valsenio.

Per prenotazioni telefonare al340 2504299 o inviare una e-mail a: agrcastagnolo@libero.it.

“Con questo progetto – afferma Gian Piero Zama, componente la Presidenza della CNA di Ravenna – vogliamo promuovere e valorizzare il nostro territorio collinare, unendo il tema dell’accoglienza e della ricettività alberghiera ai sapori e alla qualità gastronomica locali. Un modo semplice ma efficace per dare sostegno alle attività economiche che si sono impegnate sul tema dell’accoglienza e della valorizzazione dei prodotti tipici della collina”.

“Due i principali obiettivi del progetto–prosegue Zama-: far diventare questo territorio un interessante prodotto turistico in sé, spendibile in Italia e all’estero e far crescere insieme le imprese che partecipano all’evento per rendere visibili queste esperienze in luoghi speciali e unici, una rete che si mette a disposizione e crea ricchezza per lo sviluppo locale”.

Il depliant con il programma completo delle escursioni è consultabile sul sito della CNA di Ravenna. Inoltre, per informazioni e comunicazioni sulle singole escursioni consigliamo di visitare la pagina FB di Sentieri e Sapori oltre alla pagina FB di CNA Ravenna.

L’evento gode del patrocinio di: Parco Regionale della Vena del Gesso, Visit Romagna – lo dici e sorridi, IFImolaFaenzaTourism Company.