Progetto Before the Flood: studenti grandi e ‘piccoli’ raccolgono rifiuti in spiaggia

L’Istituto Tecnico Morigia ha ospitato, presso il Bagno Perla, alcune classi (1^A e 1^E) dell’IC S. Pier Damiano nell’ambito del progetto “Before the Flood” per promuovere la sua azione di sensibilizzazione dei giovani studenti alla sostenibilità ambientale, allo sport ed alla solidarietà. Gli studenti dell’ IC S. Pier Damiano sono stati ricevuti dagli ragazzi del IT Morigia, e la mattinata è cominciata con una bella lezione di sostenibilità ambientale, tenuta in riva al mare, in cui è stato esposto quanto sia fondamentale tenere pulito e preservare l’ambiente.Gli studenti del Morigia, che già partecipano al progetto da un anno, hanno spiegato ai loro piccoli ospiti la grande importanza di rispettare l’ambiente. Sono stati formati gruppi capitanati da studenti tutor del Morigia e da alunni della scuola media. All’interno di ogni gruppo, i tutor hanno coordinato e diretto le azioni di sostenibilità diventando cosi i Professori dei loro piccoli ospiti. Successivamente tutti quanti sono partiti alla raccolta dei rifiuti.

“Questo bellissimo momento che va al di là delle mura delle aule scolastiche e sfrutta gli ambienti esterni – dal mare alla pineta alla spiaggia – ci permette di attivare percorsi di formazione sociale per gli studenti” afferma il Prof. Verati, che ha ideato questa sinergia tra istituti. “Abbiamo vissuto un momento di aggregazione molto bello e significativo in cui tutti i ragazzi si sono spesi con determinazione per un obiettivo comune. Hanno mostrato interesse per il tema trattato e soprattutto ‘tanta voglia di fare’ per diffondere questo bel messaggio di sostenibilità”.Un segnale che lascia ben sperare perché i giovani non vogliono più stare a guardare, vogliono aiutare concretamente l’ambiente partendo proprio dal quotidiano, perché come dichiarano espressamente: ‘non c’è più tempo da perdere…’

Il Team Docenti IT Morigia rivolge un ringraziamento speciale al proprio Dirigente Zinno Gennaro ed al Dirigente della S. Pier Damiano Edera Fusconi: “Auspichiamo che questa prima collaborazione tra istituti, che rappresenta un gesto d’amore per il nostro territorio, possa crescere e portare ad un avera battaglia di civiltà. Si ringraziano per la collaborazione le Prof.sse dell’IC S.Pier Damiano: Gismondi, Mazzotta, Orioli, Cainelli e Cricca”.