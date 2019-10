Ravenna, ripristinare assegno di gravidanza per persone bisognose: la petizione arriva in comune

La commissione consiliare del Comune di Ravenna “Affari istituzionali e partecipazione”, è stata convocata, congiuntamente con la commissione “Servizi sociali e volontariato”, nella sala del consiglio comunale, in piazza del Popolo 1, per lunedì 7 ottobre alle 15.00 per discutere la petizione: “Ripristinare l’assegno di gravidanza per le persone bisognose”, presentata dalla prima firmataria, dottoressa Cinzia Baccaglini.

La petizione è stata attivata dal comitato promotore “Carlo Camerani” e promossa dal Centro di aiuto alla vita di Ravenna, dal Movimento per la Vita di Ravenna e da Scienza e Vita Ravenna, col sostegno della Caritas Diocesana, dell’Associazione culturale San Michele Arcangelo, dell’Agesc, della Parrocchia ortodossa “Protezione della Madre di Dio” del Patriarcato di Mosca, del Centro culturale “Caritas in Veritate” e del Centro “Il Seme” di Piangipane e con la collaborazione del consigliere comunale Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Depositata il 16 luglio scorso presso gli uffici del Comune di Ravenna, ha raccolto oltre 1.500 firme autografe e 3.600 firme online, nel contesto della campagna di sensibilizzazione promossa dall’Associazione “Generazione Voglio Vivere”. Si potrà vedere e ascoltare il dibattito in diretta streaming sul sito del Comune di Ravenna.