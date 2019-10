Settimana Nazionale della Dislessia: tutti gli eventi in programma a Ravenna

L’Associazione Italiana Dislessia (AID) annuncia l’avvio della 4° edizione della Settimana Nazionale della Dislessia, che si terrà dal 7 al 13 ottobre, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

Come per le scorse edizioni, anche quest’anno è previsto un articolato programma di eventi di informazione e sensibilizzazione, organizzato su tutto il territorio nazionale da oltre 1.000 volontari, parte di 95 sezioni provinciali AID, in collaborazione con 300 tra enti pubblici e istituti scolastici. Il fil rouge della manifestazione quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità” a sottolineare il valore della diversità di ogni persona, da tutelare attraverso pari diritti e opportunità, per una società realmente inclusiva.

Di seguito gli eventi in evidenza:

PRESENTIAMOCI: SPETTACOLO DI TESTIMONIANZA

Lunedi 7 ottobre 2019, ore 16.30 – 20.00

Sala Buzzi, Viale Berlinguer, 11 Ravenna

Intervengono: Fabio Martini, Neurospichiatria Ospedale Santa Maria Delle Croci di Ravenna; Silvia Ceccaroli, psicologa

INGRESSO GRATUITO ED APERTO A TUTTI

È richiesta iscrizione online.

DIVERTIAMO: Giochi didattici con merenda

Martedì 8 ottobre 2019, ore 17.00–19.00

Via Sansovino 57, Ravenna

A cura di Nicoletta Staffa e Francesca Trere’, Staff di Strategicamente

Incontro rivolto a tutti i ragazzi delle scuole medie e prima superiore.

INGRESSO GRATUITO. È richiesta iscrizione online.

CACCIA AL TESORO: Giochi di squadra

Giovedì 10 ottobre 2019, ore 8.00 – 13.00

Plesso “Valgimigli” Scuola primaria e secondaria di I°, Via Don E. Tanasini, 2 – Ravenna

A cura di Federica Zoli, docente e psicologa specializzata in Disturbi di Apprendimento

Incontro RISERVATO agli studenti del plesso.

Proiezione film “STELLE SULLA TERRA”

Sabato 12 ottobre, ore 16.30 – 18.30

Biblioteca Comunale, Via Baccarini 3, Ravenna

INGRESSO LIBERO, GRATUITO ED APERTO A TUTTI-

Scarica la locandina degli eventi: https://www.aiditalia.org/Media/SND_2019/ravenna_locandina_A3.pdf. Per maggiori informazioni: https://ravenna.aiditalia.org/it/news-ed-eventi/settimana-nazionale-della-dislessia-2019-gli-eventi-a-ravenna.

Per una donazione e per sostenere le attività dell’Associazione Italiana Dislessia: http://aiditalia.org/it/sostienici. Tutte le donazioni a favore di AID sono fiscalmente deducibili o detraibili.

AID – Associazione Italiana Dislessia nasce con la volontà di fare crescere la consapevolezza e la sensibilità verso il disturbo della dislessia evolutiva, che in Italia interessa circa 2.000.000 di persone. L’Associazione conta oltre 18.000 soci e 98 sezioni attive distribuite su tutto il territorio nazionale. AID lavora per approfondire la conoscenza dei DSA e promuovere la ricerca, accrescere gli strumenti e migliorare le metodologie nella scuola, affrontare e risolvere le problematiche sociali legate ai DSA. L’Associazione, senza fini di lucro, è aperta ai genitori e familiari di bambini dislessici, ai dislessici adulti, agli insegnanti e ai tecnici (logopedisti, psicologi, medici).