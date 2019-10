Montagna. La Regione investe 5 milioni di euro in oltre 50 comuni per il ripristino e la messa in sicurezza di strade e ponti danneggiati dal maltempo

Ripristino di strade, ricostruzione e messa in sicurezza di ponti e passerelle, consolidamento di versanti interessati da frane, lavori di risistemazione dell’assetto idrogeologico del territorio. Sono 70 gli interventi urgenti per riparare i danni alla viabilità e alla circolazione stradale causati dagli episodi di maltempo che hanno colpito le aree collinari e montane del territorio regionale nel triennio2017-2019.

I progetti, per un importo complessivo di 5 milioni di euro, riguardano oltre 50 comuni delle otto province appenniniche dell’Emilia-Romagna e saranno realizzati grazie ad uno stanziamento aggiuntivo messo a disposizione dell’Agenzia regionale di Protezione civile nell’ambito della manovra di assestamento del bilancio regionale triennale 2019-2021.

“Apriamo nuovi cantieri per 70 opere urgenti per la viabilità della nostra montagna-afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini-. Da inizio legislatura abbiamo attivato quasi un miliardo di euro per vivere e rilanciare l’Appennino in un’ottica di sviluppo sostenibile in aree fondamentali per l’intera Emilia-Romagna. Con queste nuove risorse interveniamo non solo sulla mobilità dei cittadini, ma investiamo anche sulla loro sicurezza, consapevoli del fatto che i territori montani svolgono un ruolo chiave contro il dissesto idrogeologico e la sfida al cambiamento climatico. Grazie al lavoro di squadra con i Comuni e i sindaci, recuperiamo i danni del maltempo degli ultimi anni e finalmente i cittadini avranno meno disagi nei loro spostamenti quotidiani”.

In particolare, nel ravennate 8 interventi con 375 mila euro, in provincia di Forlì-Cesena con oltre 1 milione di euro vengono finanziati 9 interventi, nel riminese interventi per oltre 400 mila euro, nel piacentino saranno realizzati 11 interventi per 690 mila euro, nel parmense 13 per 590 mila euro, nel reggiano con 670 mila euro si finanziano 5 interventi, lo stesso numero a Modena con 620 mila euro, infine nel bolognese sono previsti 9 interventi per 640 mila euro.

“La Regione si conferma al fianco delle comunità dell’Appennino, messe duramente alla prova dalle ondate di maltempo che si sono susseguite negli ultimi anni- sottolinea l’assessore regionale alla Difesa del suolo, Paola Gazzolo-. Lo stanziamento straordinario di 5 milioni destinati a migliorare e ripristinare la viabilità di montagna aggiunge un ulteriore e fondamentale tassello al grande investimento di 220 milioni già realizzato nel corso del mandato e che ha finanziato oltre 2.700 cantieri per la sicurezza di questa parte del territorio”.

Le opere programmate in dettaglio in Romagna



Nel ravennate vengono finanziati 8 interventi per complessivi 375.000 euro

In particolare, a Casola Valsenio vanno 60.000 euro per l’intervento di ripristino del transito stradale di via Cortine (Rio Cestina), 55.000 per la ricostruzione della banchina in via della Cestina, località Cà di Zabatto, 40.000 per il ripristino del transito in condizioni di sicurezza in via Sintria, località Campoloro, e ulteriori 30.000 per la messa in sicurezza della strada comunale via Soglia in corrispondenza della “Curva Benelli”.

A Riolo Terme per il ripristino dell’assetto idrogeologico della via Rio Vecchio sono destinati 75.000 euro e ulteriori 20.000 per analogo intervento su via Bertozzi.

Infine, a Brisighella l’impegno è di 50.000 euro e di ulteriori 45.000 per opere di sostegno e regimazione acque in zona via Montecchio e per lavori di sistemazione della scarpata a monte di Via Valpiana.

Con 1 milione e 10 mila euro finanziati 9 interventi a Forlì-Cesena

A Civitella di Romagna vanno 190 mila euro per interventi urgenti di ripristino della provinciale e altri 90.000 per la messa in sicurezza dell’abitato di Cusercoli, zona via Costa, interessata da allagamenti.

A Predappio 60.000 per interventi urgenti per la percorribilità della strada comunale di Marsignano, a Mercato Saraceno 90.000 per il ripristino della strada comunale Bora-Castello e ulteriori 90.000 per l’intervento urgente di ripristino del guado sul fiume Savio in località Piaia.

A Castrocaro Terme e Terra del Sole vanno 70.000 euro per il ripristino della strada vicinale ad uso pubblico “della Masera”, a Roncofreddo 90.000 per il ripristino della comunale via Compagnia – località Ciola Araldi – con interventi sulla parete rocciosa di monte.

A Premilcuore, Portico e San Benedetto vanno 200.000 euro per l’intervento urgente sulla provinciale 25 per l’accesso ai soli mezzi degli addetti.

A Santa Sofia la messa in sicurezza del muro di cinta in pietrame che divide il parco Giorgi dalla strada comunale via Doberdò impegna 130.000 euro.

Nel riminese con 405 mila euro vengono finanziati 8 interventi

A Casteldelci 80.000 euro servono per il consolidamento della scarpata di valle della comunale per Palazzaccio e altri 60.000 per la sistemazione della scarpata di monte della strada comunale in località Senatello.

A Pennabilli sono destinati 30.000 euro per la messa in sicurezza della strada comunale Le Ville a Maciano, per l’insorgere di cavità ipogea, a Coriano 50.000 pe rla messa in sicurezza di Via Bastioni in località Mulazzano.

A Novafeltria, per il consolidamento della parete rocciosa in località Viggiolo a difesa della strada comunale Cà Gianessi-Viggiolo sono destinati 50.000 euro e altri 40.000 vanno ai lavori di consolidamento del muro a difesa della comunale via Molari, mentre a Gemmano25.000 euro servono per l’intervento di consolidamento del movimento franoso sulla strada comunale Cà Bernardo in località Onferno.

A Maiolo 70.000 euro sono destinati all’intervento di consolidamento del movimento franoso sulla strada comunale Pian San Paolo Cavallara.