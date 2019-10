Cervia. Il 21 ottobre iniziano le potature per la cura del verde della città

Il Servizio Verde del Comune di Cervia ha programmato il calendario delle potature che partiranno lunedì 21 ottobre e si concluderanno a fine anno, condizioni meteo permettendo.

I lavori sono previsti nel progetto “Programma di abbattimenti controllati e potature alberature stradali 2019”.

L’importo di aggiudicazione €. 49.982,28 affidato in Accordo Quadro Verde alle ditte Deltambiente soc.coop.agr. e Giovetti Sistam Srl.

I lavori interesseranno dapprima Cervia: via Oriani e Piazza Costa; poi Pinarella: via San Marino, via Fienilone, Parco via Fienilone, via Tacito; a seguire Milano Marittima via Veneto (tratto Filzi-Oberdan); Cannuzzo via Cannuzzola; Pisignano via Crociarone; infine la zona Stazione radio: via F.lli Rosselli, Piazzale Cervi, via Amendola, via Curiel, via Gobetti, via Vannucci, via Galimberti, via Collina.

A tale scopo sono previste alcune giornate in cui la viabilità nelle zone interessate sarà leggermente rallentata dai lavori di potatura.

Le vie subiranno una chiusura temporanea, lasciando comunque ai residenti e ai mezzi di soccorso e di trasporto pubblico urbano la possibilità di transitare per l’accesso alle proprie abitazioni o per garantire il servizio pubblico.

La viabilità alternativa e le deviazioni saranno segnalate in modo chiaro, anche con cartelli informativi che verranno posti nelle vie interessate ai lavori.

La chiusura si renderà necessaria solo nel momento in cui le squadre operative saranno al lavoro, quindi indicativamente dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

In orario non lavorativo, nelle ore notturne e nelle giornate festive le strade saranno quindi aperte ed il traffico sarà del tutto regolare.