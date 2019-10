Corte Cabiria di Ravenna, “Ristorante contro la Fame”: parte degli incassi vanno ai bisognosi

Il Corte Cabiria e Cabiria Wine Bar di via Mordani a Ravenna è l’unico ristorante in città che ha aderito a “Ristoranti per la Fame”, un’iniziativa di solidarietà diffusa in Spagna e Regno Unito, ma attiva anche in Francia, Perù, Colombia, Bolivia e Guatemala, che in Italia si tiene dal 2015.

Da oggi, mercoledì 16 ottobre e fino al 31 dicembre, il locale proporrà ai suoi clienti, accanto alle tipiche specialità, un menu della solidarietà: chi lo sceglierà permetterà al locale di contribuire alla campagna donando 2 euro. Altri 2 euro potranno essere devoluti dai clienti sensibili, che li aggiungeranno sul loro conto.

“Stiamo sistemando gli ultimi dettagli per favorire ai clienti la comprensione dell’iniziativa” precisa il socio del ristorante Luciano Lontani, aggiungendo: “Occupandoci di cibo e ristorazione, preoccupandoci quindi della salute delle persone, ci fa piacere fornire un contributo a chi ha meno privilegi di noi. Non possiamo fornire ciò che avanza a tutte le persone bisognose, sarebbe concretamente impossibile. Ragion per cui il contributo che otteniamo con “Ristoranti contro la Fame” ci consente di fornire un aiuto importante, impegnandoci nel sociale”.

“Ristoranti contro la Fame” è la campagna solidale di “Azione contro la Fame“, un’organizzazione umanitaria internazionale, da 40 anni leader nella lotta contro le cause e le conseguenze della fame nel mondo. Fino al 31 dicembre oltre 600 ristoranti in tutta Italia saranno impegnati nella gara di solidarietà.

In quattro anni sono stati coinvolti anche 500.000 clienti, permettendo così di raccogliere circa 350.000 euro, che hanno permesso di attivare trattamenti salvavita per oltre 12.000 bambini.

LA RACCOLTA FONDI NEL DETTAGLIO

DONAZIONE DEL RISTORANTE : attraverso il piatto o il menù solidale il Ristorante dona 2€ per ciascun piatto o menù solidale venduto, scelto dal ristorante per tutto il periodo della campagna.

Al Ristorante viene anche lasciata la possibilità di organizzare delle serate speciali dedicate ad Azione contro la Fame, devolvendo il totale o una percentuale dell’incasso;