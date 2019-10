A Lugo Terra et Gustus, rassegna per valorizzare imprese e territorio romagnolo

Valorizzare prodotti enogastronomici e territorio, tenendo insieme la filiera della produzione agroalimentare con quella dell’alimentazione e ristorazione: è l’obiettivo della rassegna “Terra et Gustus”, nuovo progetto che arriva con la sua anteprima a Lugo.

A inaugurare la rassegna, che culminerà in Bassa Romagna in Fiera, saranno infatti alcuni appuntamenti dedicati allo stretto rapporto tra terra e cibo. Ne è un esempio la mostra fotografica “A pancia piena si ragiona meglio”, a cura di Mirco Villa. L’esposizione, allestita alle Pescherie della Rocca fino a domenica 20 ottobre, accompagna il visitatore in un viaggio per riscoprire veri e propri frammenti di identità romagnola, come il legame tra paesaggio, tavola e tradizione. Il lavoro del fotografo voltanese mette infatti in mostra territori lasciati alla loro naturalezza, riflessioni sulle abitudini alimentari e sociali del passato e immagini di pietanze tradizionali.

Ad accompagnare questa anteprima lughese c’è anche un incontro con esperti del settore. Sabato 19 ottobre è infatti in programma nel Salone Estense della Rocca il meeting dal titolo “Nutrire l’identità, alimentare il cambiamento”, moderato dal giornalista Massimo Agostini. L’evento, con inizio alle 18.30, vedrà gli interventi in apertura del sindaco di Lugo e presidente dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna Davide Ranalli e dell’europarlamentare Paolo De Castro, collegato in video conferenza.

A seguire, interverranno il professore dell’Università di Bologna Roberto Fanfani, coordinatore dell’Osservatorio Agroalimentare dell’Emilia-Romagna, sul sistema agroalimentare in Romagna, mentre Filippo Briguglio, presidente di Law Food Safety dell’Università di Bologna, parlerà di sicurezza alimentare e certificazioni. “Il made in Romagna del cibo” è il titolo dell’intervento del direttore di Gustando Magazine Maurizio Ranucci, prima delle testimonianze delle aziende e delle realtà del territorio.

In programma gli interventi del presidente del Parco della Salina di Cervia Giuseppe Pomicetti, del presidente di Micoperi Blue Growth Guido Emiliani, Andrea Grassi di Apofruit, dell’amministratore delegato dell’azienda Pucci srl e vicepresidente della delegazione di Ravenna di Confindustria Romagna Stefano Pucci e dell’amministratore indipendente di Coop Alleanza 3.0 Alberto Camellini. Le conclusioni sono affidate al consigliere regionale Mirco Bagnari.