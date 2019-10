Bagnara di Romagna. All’azienda i Cuori la fioritura dello zafferano è uno spettacolo

L’azienda agricola biologica “I Cuori” di Bagnara di Romagna apre le porte al pubblico in occasione di “Zafferano in fiore”. Tante le iniziative in programma per domenica 20 ottobre: dalle 9 alle 11 si potrà partecipare a “Colazione e Zafferano” (su prenotazione), mentre dalle 10 alle 12 c’è “Magica Natura”, laboratorio per bambini dai 5 anni in su per realizzare una bacchetta magica. Alle 10, alle 11.30 e alle 14 è in programma la visita allo Zafferaneto, seguita alle 12.30 dal pranzo a base di zafferano e non, in collaborazione con il ristorante “il Molinello” di Bagnara di Romagna (su prenotazione).

Nel pomeriggio, alle 14, spazio a “Natura Creativa”, passeggiata nel bosco e raccolta di piccoli elementi naturali che verranno utilizzati in modo creativo per un laboratorio per bambini dai 3 anni in su. Infine, alle 15 arriva “Dall’Oro Rosso a …”, passeggiata con la naturopata Gabriella Francesconi alla scoperta delle erbe autunnali. Durante tutta la giornata ci sarà un ricco mercatino di produttori e artigiani locali e, in caso di maltempo, l’evento sarà rimandato a domenica 27 ottobre.