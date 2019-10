Ravenna. Torna Cuore di maglia: al via i corsi a Casa Vignuzzi

C’è tempo fino al 4 novembre per iscriversi al corso di lavoro a maglia che si terrà tutti i venerdì del mese di novembre a Casa Vignuzzi.

A partire da venerdì 8, dalle 15 alle 17.30, a Casa Vignuzzi in via San Mama 175, le volontarie dell‘associazione Cuore di maglia affiancheranno ogni iscritto nella realizzazione di un lavoro a mano: una calda sciarpa o un comodo berretto per il freddo inverno o tanto altro, a seconda della fantasia.

La partecipazione al laboratorio è gratuita e aperta a tutti, anche ai principianti assoluti, a partire dagli 11 anni. I materiali d’uso sono a carico dei partecipanti.

Cuore di maglia è un’associazione di volontarie che si riuniscono e lavorano principalmente per creare a maglia corredini destinati ai bambini nati prematuri e ricoverati in Terapia intensiva neonatale. L’associazione è nata nel 2008 e ha diverse sedi in Italia, fra cui una sezione anche a Ravenna, dove collabora da alcuni anni con l’amministrazione nell’ambito del progetto Lavori in Comune, a favore dei giovani dai 14 ai 19 anni.

Per informazioni e iscrizioni:

Ufficio decentrato via Berlinguer 11, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.30 – martedì e giovedì dalle 14 alle 17. Tel. 0544-482815; email: viaberlinguer@comune.ra.it .