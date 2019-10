Anche Roncalceci avrà il suo defibrillatore grazie all’Associazione Cuore e Territorio. Si tratta di un DAE, dispositivo di primo soccorso, in grado di salvare la vita in caso d’improvviso arresto cardiaco. Lo strumento salvavita sarà a disposizione 24h su 24, contenuto in una teca, perennemente sorvegliato e sempre accessibile. Sarà installato entro la fine dell’anno nel Circolo San Biagio, luogo di incontro e socializzazione assai frequentato, facilmente raggiungibile e soprattutto situato nei pressi della Farmacia delle Erbe.

La scelta della collocazione del defibrillatore non e’ stata casuale, poichè la normativa regionale indica le farmacie tra i luoghi strategici per la popolazione, in particolare quelle rurali e meno prossime ai centri di soccorso.

Nell’area di Ravenna in media ogni due giorni una persona necessita dell’intervento di rianimazione cardiopolmonare del “118 Romagnasoccorso”, per un totale di 150-200 interventi in un anno. L’arresto cardiaco è causa di morte improvvisa in otto casi su dieci in Italia si stima un’incidenza di 50-60mila persone all’anno, Fondamentale, nell’attesa del personale sanitario, è praticare le prime manovre di rianimazione e l’utilizzo del defibrillatore.

Il tempo per agire è poco, circa 5 minuti prima che si instauri un danno al cervello per mancanza di ossigeno, e dopo 10 minuti, in assenza di manovre di rianimazione, i danni sono irreversibili.

Contestualmente alla consegna ed installazione del dispositivo DAE si terra’ un semplice ma fondamentale corso per formare persone che non svolgono professioni mediche o sanitarie, i cosiddetti soccorritori laici, alla rianimazione cardiopolmonare e all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico Dae che con il loro semplice gesto potrebbero salvare una vita

La volontà dall’attuale Comitato Cittadino di Roncalceci di coinvolgere l’Associazione Cuore e Territorio, il Presidente, Giovanni Morgese ed il Vice Carlo Serafini, da sempre impegnati nella sensibilizzazione e prevenzione di malattie cardio polmonari, va nella direzione di perseguire una collaborazione instaurata da tempo e di assicurare alla popolazione il massimo e più veloce pronto soccorso.

Questa iniziativa vuole essere, da parte del Comitato Cittadino di Roncalceci, un ulteriore segnale di attenzione ai cittadini e alla tutela del loro benessere, alla salvaguardia della loro salute fino al salvataggio di una vita, iniziative volte a rendere più coesa e migliore la vita della collettività.