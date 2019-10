Giornata Mondiale della Psoriasi: incontro divulgativo alle Terme di Riolo

Già da diversi anni il 29 ottobre è la “Giornata Mondiale della Psoriasi” un appuntamento mirato a sensibilizzare le istituzioni socio-sanitarie e la cittadinanza sulla psoriasi, una patologia altamente invalidante anche dal punto di vista psicologico. “Alle Terme di Riolo, da sempre sensibili al tema della prevenzione e cura – spiega il dott. Flamigni specialista in Idrologia Medica e Direttore Sanitario delle Terme di Riolo Bagni – domani alle ore 10:00 nel Padiglione Oriani si terrà un incontro divulgativo dedicato alla psoriasi e ai possibili percorsi fruibili all’interno delle Terme.”

“In Italia si stima che la Psoriasi colpisca circa 2,5 milioni di persone – esordisce il Dott. Andrea Flamigni – non è noto quante siano esattamente le persone colpite dalla malattia in Italia, in quanto le forme sfumate molte volte non giungono all’attenzione del medico.” La psoriasi è una malattia cronica della pelle che causa lesioni (placche) caratterizzate da eritema e desquamazione. Le placche in genere compaiono su gomiti, ginocchia, cuoio capelluto e zona lombare della schiena ma possono essere estese anche a tutto il corpo. La severità della malattia e l’estensione delle placche varia da persona a persona. Per alcuni è poco più che un fastidio, per altri può compromettere seriamente la qualità di vita.

La psoriasi è una malattia cronica, tuttavia, nella vita delle persone affette da psoriasi si possono alternare periodi in cui la sintomatologia si attenua o scompare del tutto ad altri in cui i sintomi diventano più severi. La psoriasi è una patologia cronica recidivante. La malattia può presentarsi a qualsiasi età, anche se il picco di insorgenza si registra tra i 20 e i 40 anni: spesso insorge a seguito di fattori scatenanti. Dopo l’esordio, la malattia può avere fasi alterne, di durata variabile, di remissione ed esacerbazione delle manifestazioni cutanee. In generale le prime manifestazioni della malattia sono a carico di gomiti e ginocchia.

“A oggi non esiste una cura risolutiva per la psoriasi – prosegue Flamigni – i trattamenti sono finalizzati a tenere quanto più possibile sotto controllo la malattia. Il tipo di terapia impiegato dipende dalle caratteristiche della patologia e da quelle del paziente.”

Le Terme di Riolo dal 1870 utilizzano i fanghi naturali sorgivi che fuoriescono dai vulcanetti di Bergullo e le acque termali solfuree come rimedio naturale per contrastare la psoriasi, con o senza componente artropatica, nei momenti di quiescenza della malattia.