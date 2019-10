Raccolte 1000 firme in 15 giorni per la pista ciclabile Ravenna-Madonna dell’Albero

Giovedi 31 ottobre alle ore 14,30, i Dirigenti di Fiab Ravenna si recheranno allo Sportello Multifunzionale del Comune di Ravenna per presentare le 1000 firme raccolte a sostegno della petizione da avanzare al Sindaco per la realizzazione del percorso naturalistico ciclabile di collegamento fra Madonna dell’Albero e Ravenna.

Si tratta di una proposta progettuale che si inserisce nel tema del recupero e rigenerazione di un tratto degli argini del fiume Ronco. <

“Con la petizione che si andrà a presentare si intende sottoporre all’Amministrazione Comunale di Ravenna il progetto di dare vita a percorsi ciclabili strutturati anche sugli argini del fiume Ronco per consentire una migliore integrazione tra le due entità urbane di Madonna dell’Albero, attualmente separate dalla SS “Adriatica”, e al contempo collegare direttamente la frazione al capoluogo senza transitare dal quartiere di Ponte Nuovo, riducendo quindi la distanza e garantendo una maggiore sicurezza della circolazione” – spiegano da Fiab Ravenna.

“Il progetto ha già raccolto un ampio consenso tra i cittadini, in particolare quelli di Madonna dell’ Albero che sentono molto entrambi gli aspetti del problema, sia quello dell’accorciamento delle distanze che quello della sicurezza nella circolazione ciclabile e pedonale. Infatti le 1000 firme a sostegno sono state raccolte in soli 15 giorni”. Successivamente all’adempimento della presentazione delle firme, Fiab procederà alla presentazione della proposta progettuale elaborata.