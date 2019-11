Lions Cervia, Associazione Diabetici e Croce Rossa scendono in piazza per prevenire il Diabete

Oggi, 9 novembre, Lions Culb Cervia Ad Novas rappresentato dal Dott. Riccardo Balestri, medico in prima fila, scende in Piazza Garibaldi a Cervia nel service Diabete. Per il Club Ad Novas presente anche il Lions Sintucci Roberto, altro Club partecipante all’ iniziativa: Lions Milano Marittima 100 con il Presidente Loriss Savini, Vice Presidente Alessandra Maltoni segretario Igino Calle, consigliere Valentino Emiliani. I Lions uniti all’associazione diabetici di Ravenna e Croce Rossa Italiana hanno raccolto 140 screening. Le postazioni a Ravenna dove verranno eseguite gratuitamente le prove glicemiche e si potranno avere informazioni in merito, saranno in Piazza del Popolo Sabato 16 Novembre, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, e Domenica 17 Novembre dalle 9.00 alle 12.30 con l’intervento dei Lions di Ravenna. “Prevenire è meglio che curare” dicono i Lions: “ricordiamo che la patologia interessa una importante percentuale di popolazione mondiale, malattia causata da uno sbagliato comportamento alimentare ed assenza di corretta di attività fisica”.